Aguas del Almanzora, verdadero ejemplo de resistencia almeriense

La situación de los regantes en la zona del Valle del Almanzora sigue siendo muy preocupante debido a la situación de los dos trasvases que sirven agua a sus explotaciones. Por un lado, el caudal que llega habitualmente del granadino embalse del Negratín actualmente no es ninguno, debido a que se encuentra por debajo del nivel mínimo para que pueda realizarse el aporte, y no es probable que la situación vaya a mejorar debido a la pertinaz sequía que sufre el campo almeriense en la actualidad; y por otro la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura, que igualmente cayó como un jarro de agua fría para los agricultores de la zona, que de por sí tienen que soportar un importante déficit hídrico y que además no pueden contar con el agua desalada de la planta de Villaricos, que lleva más de una década sin actividad. Sin duda, los regantes de esta zona, la más castigada de la provincia de Almería en cuanto a recursos hídricos a su disposición, son todo un ejemplo de resistencia y eficiencia, al sacar el máximo rendimiento posible a tan precaria situación.

Con todo, los regantes tienen esperanzas en dos actuaciones que van a requerir de una importante inversión: por un lado los planes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la modernización de regadíos de Aguas del Almanzora financiados con fondos europeos Next Generation, al estar las dos fases proyectadas de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Por otro, la propia puesta en marcha de la desaladora de Villaricos, que se espera que pueda volver a ser operativa en próximas fechas d el amano de Acuamed, aunque no será inminente.

La ejecución de las obras de modernización reseñadas se realiza a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), después de que se firmara el convenio para la segunda fase de las actuaciones con el presidente de la sociedad de regantes Aguas del Almanzora, José Caparrós. Contempla la modernización energética en 21.041 hectáreas de regadíos. Entre las dos fases, lo presupuestado supera los 24 millones de euros.

Hace apenas unas semanas se inició la licitación del contrato de ejecución de obras del “Proyecto de planta solar fotovoltaica para bombeo hacia balsa Ballabona”. Con un presupuesto de 1.008.123,60 euros (IVA no incluido), esta actuación permitirá construir una planta solar fotovoltaica para aprovechar la energía durante las horas diurnas y que el bombeo trabaje impulsando agua hasta la balsa de la zona regable, obteniendo de esta manera un mayor volumen de agua almacenada y mejorando la eficiencia de la red hidráulica. Tanto el bombeo como la planta solar estarán controlados mediante tecnologías de la información que permitirán el control y explotación eficientes de 800 hectáreas que se encuentran cultivadas por 150 regantes en el municipio de Cuevas del Almanzora.

La modernización de la red de riegos está presupuestada en algo más de 9 millones de euros, que se incluyó en el convenio para la primera fase. Posteriormente se firmó el reseñado segundo convenio con cargo a los fondos de la denominada Fase II del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el marco del plan para la mejora y eficiencia de la sostenibilidad en regadíos en Andalucía. Casi 15 millones se van a destinar a la construcción de una planta solar fotovoltaica que minorice la dependencia energética de los sistemas de riego, ahorrando costes y reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. El proyecto incluye además la instalación de baterías para almacenar la energía sobrante y continuar con el suministro al bombeo cuando no haya producción solar fotovoltaica. Las nuevas infraestructuras se completarán con un sistema de telecontrol y monitorización que discrimine los flujos de energía.

De la actuación se beneficiarán 7.000 regantes en los términos municipales de Pulpí, Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora, Zurgena, Albox, Fines, Lúcar, Somontín y Olula del Río.

Según Aguas del Almanzora, se debería contar contar con 30 hectómetros cúbicos adicionales en el Levante y Almanzora, provenientes de la desaladora inactiva de Villaricos y de otra que pretende construir la propia Sociedad Aguas del Almanzora, que se sumarían a los paortes de la de Carboneras. Estas infraestructuras asegurarían el suministro mínimo de agua para las 25,000 hectáreas de terreno cultivado.