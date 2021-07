Turki intenta hacer grande a la UDA, pero de vez en cuando se topa con ciertas actitudes rayanas en el catetismo más visceral. Sobre gustos no hay nada escrito, pero quien afirme que con el nuevo diseño de la primera equipación de la UDA, poco menos que se arrancan las raíces que entroncan con el espíritu más clásico y tradicional de la misma entidad, vive aislado de lo que atañe al fútbol moderno, a su imagen y a su innovación. No me imagino esta polémica en Barcelona, en Bilbao o en cualquier ciudad donde a su club representativo le hayan introducido algún cambio en su primera equipación. Se pudieron escuchar algunas opiniones dispares, sobre todo cuando a todo un Athletic Club de Bilbao le diseñaron en el año 2004 una camiseta más propia de corrupción en Miami que de otra cosa. Lo que nunca se leyó o escuchó es que se intentaban mancillar las raíces más profundas de la histórica entidad.

En Almería numerosos seguidores están despotricando al ver el nuevo diseño de las equipaciones de la UDA para esta campaña, como si se hubieran eliminado los colores rojo, banco o ambos, o como si el escudo hubiera desaparecido o fuera otro diferente. Además, nadie ha comentado que se nunca más se vaya a volver las clásicas rayas verticales, sino que le ha dado un aire fresco como suelen hacer los grandes clubes europeos. Repito, por estética cada uno es libre de dar su opinión, pese a descubrir que en Almería demasiadas personas adolecen de un espíritu más abierto e innovador, pero que quede claro que los pilares básicos sobre los que se sustenta la imagen del club y la cuidad de Almería a través de las camisetas, han quedado intactos.

Personalmente, me encanta el nuevo diseño, realizado con un gusto excelso, además de estar adaptado a los tiempos actuales. Las rayas rojas en referencia a la mascota del club, también han quedado bien manifestadas. Incluso, la segunda equipación supera con creces a la del pasado curso, que resultaba parecer algo choni en sus formas. La tercera, preciosa también respetando el verde, color de la segunda equipación de la extinta AD. Me sorprende pues, el éxito de antaño de la equipación negra que se estrenó nada más y nada menos que en el Bernabéu, en el primer año de la UDA en Primera. Ahí sí que el color negro rompió con todo. Puestos a criticar, sí que detesto el himno del club que se eligió en época de Alfonso García. Fue y es una burda imitación del himno del Sevilla, en tono tremendista, hortera como él solo.

La nueva equipación rezuma modernidad y brillantez, la de un club en vías de dar el despegue definitivo hacia una cierta élite del fútbol español, al amparo de un estadio adaptado a la nueva realidad. Veo a nuestra UDA disputando los encuentros en esa futura bombonera de color rojo, con una equipación acorde a los nuevos tiempos, aunque se volviera a la base con las rayas rojas y blancas. Sin embargo, distorsionaría escuchar un himno tan vulgar en medio de un estadio cinco estrellas. Tiempo al tiempo...