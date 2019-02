Aguza: "Si no juego, ni descanso ni consigo desconectar"

Con apenas 301 minutos de juego, Sergio Aguza no está participando lo que imaginaba cuando firmó dos campañas por el Almería procedente de un Córdoba en el que fue pieza clave el año y medio que estuvo. Una inoportuna lesión y el buen momento de Yan Eteki y De la Hoz le cerraron las puertas de la titularidad y reconoce con sinceridad que no sobrelleva nada bien la suplencia.

¿Cómo lleva lo de enfrentarse al Córdoba, su exequipo?

-Es especial porque estuve temporada y media allí, me sentí a gusto y será importante a la vez porque necesitamos el apoyo de todos para nuestras aspiraciones.

¿Son más peligrosos estando ahí abajo?

-Ahora en la segunda vuelta tienen que empezar a sumar de tres en tres y surgen sorpresas en los resultados. No se van a rendir, lucharán hasta el final.

¿Se veía a estas alturas de febrero jugando más?

-Está siendo una temporada complicada, empecé con poca continuidad y luego estuve dos meses fuera de los terrenos de juego por lesión. Sigo sin continuidad, es una temporada distinta a lo que venía acostumbrado de campañas anteriores, pero toca seguir entrenando, aportando en los minutos que tenga y hacerlo lo mejor posible.

Firmó dos años, ¿el cambio de representante se debe a algo?

-Se debe a un tema entre el representante y yo, no tiene nada que ver con el club. Los jugadores cambiamos de representante igual que cambiamos de clubes.

¿Cómo vive interiormente el no participar?

-No lo aguanto. Hay jugadores que tienen esa paciencia para saber esperar su momento, pero yo no. Se me nota en la cara, en casa no descanso, le doy vueltas a la cabeza porque no consigo desconectar. Al final soy así e intento hacerlo lo mejor posible para cuando me llegue la oportunidad.

Sergio Aguza, centrocampista de la UD Almería "Hay jugadores que tienen esa paciencia para saber esperar su momento, pero yo no"

¿Es usted de los que piensan 24 horas en fútbol?

-Sí, a veces intento hacer planes para evadirme pero es imposible. Cuando van bien las cosas sí desconectas más, pero cuando no participo me cuesta más descansar y pienso más en la situación. Cada uno lo lleva a su forma.

¿El fichaje de Rocha fue otro 'palo' anímico?

-No, se marchó Arzura, vino David en su posición y seguimos cuatro mediocentros igualmente.

En Cartagena en el amistoso ante el UFA se le vio muy activo...

-Mi forma de jugar ya sabéis cuál es, pedir el balón y ofrecerme para ponérselo más fácil al compañero. Hay otros perfiles, pero el mío es el de intentar sumar en la parcela ofensiva, generar juego, abrir el campo e intentar hacerlo lo mejor posible el tiempo que participe.

¿Está el vestuario ya convencido de la posibilidad de jugar play-off?

-El club está haciendo todo lo posible para que venga más gente, la afición también se nota que tiene esa comunión con el equipo y en el equipo el ambiente es fantástico porque la plantilla es extraordinaria a nivel personal y a nivel colectivo se demuestra en el campo cómo competimos de la mano. Tenemos que sumar los 50 puntos lo antes posible, la distancia ya es más grande con el descenso, pero hay que ganar ante el Córdoba y alejarlo más aún.

¿El Córdoba vendrá condicionado por su puesto en la tabla?

-En casa perdieron, pero en Tenerife estuvieron muy bien, logrando la primera victoria a domicilio. Intentarán ponernos trampas e intentaremos no caer en ellas jugando nuestras bazas.

¿Qué rival se esperan?

-En El Arcángel juegan distinto, con mucha intensidad y remontadas, pero fuera de casa espero el partido que plantearon en Tenerife, serios atrás y sin conceder tácticamente ocasiones, acertando las que tuvieron. Hay que estar concentrados para que no se adelanten ni generen ocasiones.

Tras el Córdoba el calendario se empina y entrar en play-off requerirá un esfuerzo extra...

-Se empina por nombre de equipos pero todos los partidos son un mundo y cuesta mucho ganarlo dando igual el rival y el campo. El equipo lo da todo en los partidos, unas veces te llevas los 3 puntos y otras no, hay que seguir en la misma línea.

¿No miran de reojo la cifra de 65 puntos para entrar en promoción?

-No lo hemos hablado en ningún momento, de hecho es la primera vez que escucho esa cifra.

¿Qué papel tiene que jugar la afición en los ocho partidos que restan en casa?

-Cuando la afición está metida y apoya como hasta hoy da un plus al equipo para seguir avanzando en la competición, esa energía que también necesitamos.

¿En la segunda vuelta los partidos son más trabados?

-Sí, todos los equipos se juegan algo y hay más tensión y nerviosismo. Eso lo ha gestionado muy bien el equipo. Los resultados suelen ser cortos y el que se adelanta tiene mucho avanzado para ganar.