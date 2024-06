El Almería tasa a Pubill en 20 millones y se fija en Tejero, del Eibar

La UD Almería ha tasado a Marc Pubill en 20 millones de euros. La cantidad es negociable, pero la directiva indálica no dejará marchar al internacional sub-21 por mucho menos de esa cifra, ya que considera que tiene un gran potencial y un margen de crecimiento bastante grande. Varios son los equipos que hasta la fecha se han interesado por su situación y según se ha publicado el Girona incluso llegó a plantear una cesión, pero en la UDA solo contemplan un posible traspaso que les sirva para cuadrar números tras la ambiciosa inversión de 52 millones de euros acometida en el mercado veraniego de 2023.

Pubill firmó procedente del Levante UD un contrato de larga duración, hasta junio de 2029, y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El cuadro rojiblanco abonó por sus servicios 5 millones de euros, reservándose los granotas un 20% de la plusvalía en un futuro traspaso (porcentaje que en Valencia elevan al 25%). En esa coyuntura, el Almería solo aceptaría una posible venta en caso de que llegue una oferta que colme sus expectativas.

Como quiera que Pubill está en el escaparate debido a su gran rendimiento el año de su debut en Primera División, la dirección deportiva ya mueve ficha para garantizarse a un sustituto de garantías en el flanco diestro de la zaga, un jugador que sea del agrado de Rubi. El elegido es Álvaro Tejero Sacristán (20-7-1996), tal y como ha avanzado el periodista Ángel García, al que el Almería lleva tiempo haciéndole seguimiento.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Tejero tiene sobrada experiencia en la categoría de plata tras pasar por Albacete y Zaragoza antes de recalar en la Sociedad Deportiva Eibar, donde milita desde junio de 2021 con un gran rendimiento. Llegó a debutar en Primera con el conjunto blanco en un Deportivo-Real Madrid (2-6), por lo que cuenta con el título liguero de 2017 en su palmarés, y también jugó en la máxima categoría con el cuadro azulgrana.

En el presente curso ha disputado 36 partidos de liga regular en Segunda y se encuentra inmerso en la disputa del play off de ascenso, jugando esta noche la vuelta de la eliminatoria ante el Real Oviedo (0-0 en la ida). De que suban o no los de Ipurúa podría depender que fructifique el interés de la UDA, ya que aunque cumple contrato el próximo 30 de junio al parecer tiene una cláusula de renovación automática en caso de ascenso. En ese contexto la UDA se vería obligada a abonar un traspaso en caso de querer hacerse con sus servicios y estaría por ver si el jugador no prioriza jugar en Primera.