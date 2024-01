El Almería se convierte en el segundo equipo con menos puntaje en una primera vuelta liguera

Año nuevo, derrota nueva. Es la continuación de una temporada ridícula, nefasta, inaceptable. El encuentro en El Sadar por parte del conjunto de Gaizka Garitano cierra la primera mitad del campeonato liguero para los rojiblancos. Una andadura en la que se han conseguido cinco de 57 puntos posibles. Unos guarismos que sirven para entrar en los libros de historia del fútbol español.

El Almería se convirtió en la jornada de este jueves en el segundo peor equipo de la historia de Primera División a la finalización de la primera vuelta. Solo el Sporting de Gijón de la temporada 1997/98, que en 19 jornadas sumó tres empates y 16 derrotas, supera a los indálicos.

El partido en Pamplona acabó con cero remates a puerta en un nuevo logro desbloqueo por este equipo. No veíamos algo similar desde marzo de 2023 contra el Villarreal (0-2), cuando los pupilos de Rubi tampoco completaron ningún disparo entre palos. Una muestra más de la ineficacia mostrada por un plantel inoperante en ataque que no ha visto portería en cuatro de los últimos seis partidos.

Gaizka Garitano se lamenta de no poder contar con delanteros de la primera plantilla desde su llegada. No obstante, hay que recordar que, en su primera comparecencia como entrenador unionista, lo primero que dijo es que esa circunstancia no podía servir de excusa. El técnico vasco se ha convertido en el peor entrenador de la historia del Almería en la máxima categoría con ocho derrotas en diez partidos.

Una cifra que es la misma que acumula el conjunto rojiblanco perdiendo fuera de casa. No puntúan desde la visita al Nuevo Mirandilla en agosto con el tanto en el descuento de Kaiky Melo. Las jornadas han ido pasando y la victoria sigue siendo una quimera a estas alturas del campeonato. El Almería es el único equipo de las cinco grandes ligas que no vence y por delante están los duelos contra Girona y Real Madrid. Casi nada.

Aunque, volviendo a la cita en tierras navarras, el equipo mostró muchas más debilidades. En el primer tiempo, los jugadores indálicos no hicieron ninguna falta y acabaron el encuentro sumando solo cinco. Es la segunda cifra más baja desde el regreso a Primera División (contra Osasuna en septiembre de 2022 -4-).

En el particular descalabro, la faceta defensiva sigue siendo la materia más inabarcable. En este siglo, solo tres equipos han recibido más goles tras la finalización de la primera vuelta de LaLiga que este Almería (Rayo Vallecano 2013/14 -45-, Rayo Vallecano 2015/16 -43- y Las Palmas 2017/18 -46-).

Con todo esto encima de la mesa, el curso pasado se lograron 17 puntos más antes de comenzar la segunda mitad del campeonato liguero. A once puntos de la permanencia, las opciones de salvación siguen reduciéndose en un momento de abatimiento general en medio de un mercado de fichajes en el que no hay ni siquiera amago de movimientos. La cruenta historia de este equipo tiene el final escrito. Por delante, cinco meses de competición que se harán demasiado lentos.