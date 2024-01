El Almería, un disco rayado en El Sadar (1-0)

La historia se repite por enésima vez en el eterno día de la marmota donde está sumida la UD Almería, un disco rayado del que todo el mundo conoce su cara A y que es imposible que ofrezca la B porque tiene la pista desgastada. En Pamplona, pese a las buenas intenciones e ilusiones renovadas del estreno de año, los rojiblancos (vestidos de azul como en la visita al Barça) empezaron dando la de cal con quince minutos de buen juego para luego tragarse la de arena como acostumbran jornada tras jornada sin ser capaces de encadenar tres pases seguidos.

De salida sorprendía Gaizka Garitano volviendo a la defensa de cuatro integrantes justificándolo -dicho por el vasco minutos antes en televisión- en que el regreso de Pubill a la titularidad tras superar su grave lesión le permitía tapar mejor el carril diestro sin necesidad de recurrir a los tres centrales. No fue el único ajuste, ya que en el 1-4-4-1-1 planteado fue Ramazani quien ejerció de referencia ofensiva, con Baptistao por el extremo diestro, Embarba en el zurdo y Arribas de enganche o segundo punta tras el belga.

A tenor del arranque exhibido en El Sadar, esos retoques cogieron desprevenido a su buen amigo Arrasate, que no pudo contener las acometidas iniciales visitantes. A los 3 minutos de juego Ramazani probaba fortuna con un disparo cruzado a pase de Arribas que se marchaba ligeramente desviado. Instantes después el belga dispuso de una clara ocasión para haber materializado el 0-1 cuando Sergio Herrera comprometía a un compañero en la salida de balón para subsanar después su error tapando portería ante la lenta reacción de Ramazani.

Osasuna espabiló con un intento de chilena del Chimmy Ávila que casi le cuesta un disgusto a Maximiano y terminó provocándole una lesión al atacante argentino que le obligaba a dejar su sitio a Arnáiz al cuarto de hora de juego. Un poco antes de esa sustitución Ramazani dispuso de una tercera tentativa, esta vez gracias a un pase en largo de Baptistao, pero en su intento de buscar el ángulo se topó con la oposición de un defensor contrario.

Y entonces llegó la habitual desconexión indálica. Apretó Osasuna donde sabe que más daño pueden hacer, en las acciones a balón parado desde el saque de esquina, otra vez pésimamente defendidas. En el 21' Catena remataba alto un córner libre de marca, como suele ser costumbre. Luego, en el 24', también tras la salida de un córner, Maximiano abortaba en primera instancia el remate de Budimir y Arribas sacaba in extremis el disparo de Catena, al que le había llegado el rechace del meta luso.

El gol local se palpaba en el ambiente y llegó en el 27', si bien precedido de una clara falta de Catena sobre Ramazani en el inicio de la jugada que ni Soto Grado (ningún visitante ha ganado este curso bajo su dirección) ni el VAR quisieron revisar. El caso es que ese robo de balón del central cerca del área permitió que el esférico, tras tocar en Arnáiz, llegase a la posición de Budimir en el punto de penalti para que el ariete croata definiera con un buen golpeo raso con la zurda. No hay '9' que no moje ante la UDA.

Con el Almería desarbolado, Arnáiz dispuso antes del descanso de otra ocasión que finalizaba con disparo a la media vuelta dentro del área que se iba al lateral de la red. Pozo y Marezi se preparaban para entrar en la segunda mitad de camino a los vestuarios, dejando en la caseta Garitano a Arribas y Ramazani, descontento con la labor de ambos en la faceta ofensiva y las ayudas en defensa.

Los cambios introducidos permitieron reequilibrar a un equipo que acabó el primer acto a la deriva, pero tampoco sirvieron para ganar mayor mordiente, pasando el serbio a ser la referencia con Baptistao por detrás y Pozo en el extremo diestro. Y entre tanto Montes -vaya temporada lleva el mexicano- no daba un pase con sentido en la salida desde atrás y tampoco marcaba con agresividad, lo cual se traduce en una calamidad de central que, en lugar de mejorar como sería su cometido dando jerarquía al eje, empeora a quienes tiene a su alrededor.

Lejos de volcarse sobre la meta de Sergio Herrera ante la imperiosa necesidad de sumar puntos, el Almería disputó minutos pasivos, nulos de intensidad, como si no fuera el colista destacado de la categoría. Apenas un acercamiento con peligro en el minuto 75 saldado con un centro pasado, mientras que Osasuna, guardando la ropa para no exponer en exceso, pudo sentenciar en el 85' en un robo de balón a Akieme en la salida por el costado zurdo que Arnáiz no supo definir con acierto.

Año nuevo y vida vieja para el Almería, que encadena su vigésimo segundo partido consecutivo sin conocer la victoria (algo que tampoco ha logrado Garitano en sus diez jornadas al frente del banquillo), y acaba la primera vuelta de la competición con la tétrica cifra de 43 goles encajados, a una media de 2'26 por partido que resulta insostenible para cualquier equipo en búsqueda de la permanencia, un imposible a estas alturas. Por no recordar los paupérrimos 5 puntos sobre 57 posibles que mantienen a los almerienses como uno de los peores equipos de las grandes ligas europeas.