El Almería se pega un tiro en el pie en Lezama (2-1)

Dos errores propios de la Unión Deportiva Almería dieron vida a la Sociedad Deportiva Amorebieta, colista que sumó sus primeros puntos del curso, y los rojiiblancos sufrieron su primera derrota de la campaña.

Avisaba Rubi en la previa de la jornada que el de este domingo era un partido trampa. Daba igual que su equipo llegase a la cita con dos triunfos seguidos y que delante tuviese al colista. Todo era "anecdótico", según el técnico de un conjunto rojiblanco que no debía bajar la guardia lo más mínimo ante un oponente cuyo once presentó seis cambios con respecto a la semana anterior, con un 1-5-3-2. La UDA mantuvo su 1-4-3-3, pero con dos modificaciones. Makaridze quitó la titularidad a Fernando bajo palos y Buñuel regresaba al lateral derecho en el que estuvo ante el Oviedo su compañero Juanjo Nieto, cuyo nombre no aparecía ni en la convocatoria que publicó el Almería en su Twitter.

El choque sobre el césped de Lezama, donde se crían los cachorros del Athletic Club de Bilbao, comenzó con dos contendientes muy metidos, con un local hambriento de puntos, con ganas de dar una alegría a su gente en su primer duelo como anfitrión, y un visitante que quería seguir su inercia triunfal. En tres minutos se vinieron abajo los planes de Íñigo Vélez. En la primera llegada rojiblanca, Curro Sánchez aprovechó un mal despeje de los vascos para soltar un zurdazo de bellísima factura desde el borde del área e hizo el 0-1. Zarpazo de los rojiblancos, que empezaron a oler la sangre de su rival y rozaron el 0-2 en una jugada personal de Sadiq pocos minutos después.

Un error garrafal de Makaridze mete a los vascos en el partido

La contienda pintaba cómoda para los de Rubi, pero todo cambió de repente cuando en el 14', tras un error garrafal de Makaridze, Iker Bilbao empataba al aprovechar una asistencia del meta del Almería, que desde ese fallo desconectó totalmente de un partido que se complicó aún más cuando, varias jugadas después, Ramazani perdió el esférico, la zaga de la UDA no estuvo atenta y Robertone fue expulsado en el 18' tras derribar a Unzueta cuando el atacante se disponía a entrar en el área y encarar al cancerbero unionista, que en el 21' volvió a regalar un balón al contrario, pero afortunadamente no lo aprovechó el Amorebieta. Cómo había cambiado todo, por culpa de los errores propios, para un Almería que tenía que afrontar 70 minutos en inferioridad numérica. Hasta el descanso, partido totalmente abierto, pero ambos se marcharon al vestuario con el 1-1, con el técnico rojiblanco notablemente cabreado.

El segundo tiempo comenzó sin respiro. Guruzeta tuvo el 2-1 en el 47', pero estuvo muy atento Iván Martos, que portaba el brazalete de capitán al quedarse Lazo en la caseta, para evitarlo. En la siguiente jugada, Buñuel también rozó el segundo de los rojiblancos tras un gran pase de Ramazani. Santamaría envió a córner. Pasaba el crono, la UD Almería trataba de dormir un poco el juego ante un rival que cada vez se encontraba mejor sobre el césped y cuya defensa neutralizaba muy bien cualquier arreón de Sadiq, que también se mostró algo precipitado y poco efectivo.

Rubi hizo debutar al canterano Caballero en una recta final en la que al Amorebieta le anularon un gol de Obi por presunto fuera de juego, pero el VAR lo hizo subir al marcador cuando faltaban tres minutos para la conclusión de un duelo en el que el Almería fue su propio peor enemigo. Primer jarro de agua fría de la temporada para los rojiblancos, que se quedan con la miel en los labios de haber sumado, por lo menos, un empate.