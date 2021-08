Partido trampa para el Almería en Lezama

Suele decirse que los números no engañan, pero en el fútbol, por muy buenos que sean, no aseguran una continuidad positiva eternamente. Partiendo de esta base, la Unión Deportiva Almería afronta la tercera jornada de competición respaldada por dos victorias anteriores, frente a Cartagena (1-3) y Real Oviedo (2-1), mientras que su rival de este domingo, el colista de la Liga SmartBank, se presenta en esta cita con cero puntos tras caer frente a Girona y Mirandés por el mismo resultado de 2-0 en contra. ¿Pueden los de Rubi ir haciendo hueco en su bolsillo antes de tiempo para meter el premio de una nueva victoria? En absoluto.

Gutiérrez hace las maletas Juan Manuel Gutiérrez sale de la entidad rojiblanca tras firmar por el Nacional de Montevideo, uno de los clubes históricos de su país. El atacante, que llegó el pasado verano a la UDA desde el Danubio FC, se va por la puerta de atrás de un club almeriense en el que nunca llegó a cuajar. Una lesión le impidió progresar en la primera plantilla, no debutó oficialmente con el primer equipo pero sí tuvo su oportunidad con el filial unionista donde jugó un total de 17 encuentros de los 20 en los que fue convocado. No entraba en los planes de Rubi y vuelve a su tierra natal.

El técnico rojiblanco ha hecho hincapié en el vestuario a lo largo de la semana en que este es un partido trampa, que la Sociedad Deportiva Amorebieta, recién ascendido a Segunda, no va a regalar nada. Al míster de la UDA le preocupa la garra de los vascos, que llegan con mucha hambre de puntos y que por primera vez esta campaña los de Íñigo Vélez jugarán ante su gente. No debe confiarse lo más mínimo el Almería, pese a las diferencias clasificatorias existentes actualmente entre ambos, si quiere lograr el pleno de puntos de lo que ha jugado hasta el momento y seguir en la cima de la tabla una jornada más.

Juan Villar, que sigue con su proceso de recuperación de la lesión del muslo, y Portillo, que también está en la enfermería, son las dos bajas seguras para un cuadro almeriense en cuyo once inicial no se esperan, en principio, prácticamente cambios con respecto a la jornada anterior. Tampoco habrá demasiados por parte local, un equipo que debuta como anfitrión en Lezama, la casa de la cantera del Athletic Club de Bilbao que bien conocen algunos futbolistas del plantel de los urdinak (azules), como es el caso de su fichaje estrella Mikel San José. Destaca también la incorporación de Gaizka Larrazabal, procedente del Zaragoza y que podría gozar de sus primeros minutos ante la UDA. Ambos equipos, en situaciones clasificatorias relativamente antagónicas, se citan este domingo a partir de las 17:00 en un envite que se presenta muy atractivo, con un conjunto vasco que buscará sus primeros goles y puntos del curso 2021-2022 a la tercera y uno visitante que no quiere romper su inercia triunfa.

ALINEACIONES PROBABLES

SD Amorebieta: Santamaría, Ozkoidi, Irazabal, Arregi, Luengo, Olaetxea, Álvaro Peña, Larru, Markel Lozano, Orozko y Guruzeta.

UD Almería: Fernando, Nieto, Chumi, Iván Martos, Akieme, Samú Costa, Curro, Robertone, Ramazani, Sadiq y Lazo.

Árbitro: Víctor García Verdura (catalán).

Estadio: Lezama, 17:00 horas (Movistar LaLiga).