Lazo: "Es un orgullo representar tres años más al Almería"

José Carlos Lazo fue de los jugadores más destacados de la pretemporada de la Unión Deportiva Almería, su nombre llegó a estar entre los posibles futbolistas que podrían salir este curso de la disciplina rojiblanca, pero finalmente no solamente ha terminado portando el brazalete de capitán frente a Cartagena y Oviedo, también ha renovado con la entidad almeriense hace pocos días hasta 2027. Está en un estad de forma excepcional y se ha convertido en un pilar del conjunto que dirige Rubi.

"Felicidad ante todo. Hay que dar las gracias al cuerpo técnico, a Joao y a Turki. Para mí es un orgullo representar tres años más al Almería. Estoy muy feliz, con muchas ganas de volver al primer año que estuve aquí, estoy con muchas ganas y tengo un equipo al lado de diez, de personas top, que me van a ayudar a todo. Tengo muchas ganas de seguir sumando minutos, goles y asistencias y esperemos que este año sea el definitivo de subir a Primera", comentaba esta jueves en rueda de prensa el extremo de 25 años de edad.

El de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que fue una de las primeras incorporaciones de la UDA cuando tomó las riendas del club Turki Al-Sheikh, reconoce que "cuando llegué no me imaginaba que iba a llevar ahora el brazalete, pero me gusta esa dificultad de tener que echarte el equipo a la espalda, de llevar el peso, eso me motiva". Lazo confiesa que "en el vestuario solo se habla de ganar, no del ascenso, quedan cuarenta jornadas y puede pasar cualquier cosa. Nosotros solo pensamos en ganar, en ir a Amorebieta y sacar los tres puntos y luego ante el Málaga también. Se hablará cuando queden diez jornadas".

No obstante, el gaditano hace un balance más que positivo hasta el momento, ya que "las cosas han empezado bien, todo sale como queremos, estamos jugando muy bien, muy unidos, encajando poco, pero es verdad que tenemos que seguir mejorando aunque ahora vaya todo sobre ruedas y como quiere el entrenador".