Rubi: "Me preocupan muchas cosas del partido ante el Amorebieta"

La Unión Deportiva Almería lo ha sumado todo hasta el momento esta campaña 2021-2022, todo lo contrario que lo ha ocurrido en las dos primeras citas de la competición a su próximo rival, la SD Amorebieta. "En Segunda División cada partido es una historia totalmente diferente. El liderato es anecdótico. Lo que hemos visto del Amorebieta hasta el momento es muy bueno, es un equipo valiente, que genera situaciones de gol y si lleva cero puntos es porque ha ido así, pero también podía llevar alguno", comentaba este viernes Rubi en la tradicional rueda de prensa previa a cada jornada.

Sobre el estado físico del plantel, informaba que "Robertone está al cien por cien bien, sin problemas. Portillo no va a llegar al domingo, esperemos que esté para el Málaga", uniéndose el mediapunta a la también baja segura de Villar. Sobre el último fichaje rojiblanco, anuncia que está previsto que Carriço llegue este sábado, por lo que "el lunes ya estará con los compañeros". Contento por la contratación del experimentado central luso, recuerda que "nosotros tenemos muy buenos futbolistas, pero que hayan jugado en Primera pocos, por lo que valoro su llegada de una forma muy positiva. Va a ayudar al resto a mejorar, estoy satisfecho con esta incorporación".

En relación al tema del cierre del mercado y los posibles refuerzos que puedan llegar a la plantilla, el técnico del conjunto almeriense se muestra muy claro y asegura que "en los últimos días de mercado suelen pasar muchas cosas, o a veces no pasa nada. Esto lo maneja el club, yo doy mi opinión. Es cierto que he tratado que vinieran un par de jugadores y al final no ha podido ser, pero todo es imprevisible. Se están mirando varias situaciones. Si es para añadir valor, serán bienvenidos, porque vamos cortos de plantilla y la temporada es muy larga".

Con la mente ya totalmente centrada en el partido de este domingo en tierras vascas a las 17:00 horas, avisa que el Amorebieta "es un equipo que presiona a una intensidad altísima y eso perjudicará nuestro juego, nos va a poner dificultades con el balón sacado desde atrás. Te exige mucha concentración y encima saldrá con el hambre de lograr sus primeros puntos y que será histórico al ser el primero en casa en esta categoría. Me preocupan muchas cosas".

Por último, Rubi dio la enhorabuena públicamente a Lazo, recién renovado hasta 2027, diciendo del gaditano que "está siendo ejemplar, a nivel de entrenamiento, actitud, ilusión, profesionalidad... Y no lo va a dejar de ser. Su renovación es más que merecida".