El Almería, ante tres puntos fundamentales frente al Lugo

El Almería, desde ahora, tiene que hablar menos y ganar más. Fueron las palabras de su técnico en la rueda de prensa previa de este partido y razón no le falta. No es que esté consiguiendo malos resultados, sino que el equipo se ha dejado llevar por los cantos de sirena de alcanzar los puestos de ascenso a Primera y en los partidos claves ante Leganés y Mallorca no ha dado la cara. Ahora llega el Lugo en un sábado importante para que los rojiblancos traten de redirmirse.

Los almerienses tendrán enfrente a un conjunto que ha puntuado en cinco de sus seis visitas al Mediterráneo, que ha empatado en los dos enfrentamientos más recientes y al que el Almería venció por última vez en su campo en la temporada 2017-18 (1-0) con un gol a última hora de Rubén Alcaraz.

Manteniendo el acierto cara al gol, pero tratando de ser más fuertes defensivamente -llevan nueve jornadas seguidas en Liga sin dejar la portería a cero-, Gomes podría efectuar algunos cambios con respecto al once presentado el pasado domingo en Son Moix.

Aunque el luso suele hacer rotaciones, podría mantener su bloque titular para romper la racha de dos derrotas y, en este sentido, es probable que jugadores como Carvalho, Morlanes o Aketxe puedan aparecer de inicio. Sin lesionados y sin sancionados, el técnico rojiblanco es consciente de la encrucijada en la que se encuentra su equipo y, por ello, ha apostado por recuperar sus señas de identidad.

Nafti, entrenador del Lugo "El Almería tiene un modelo de juego distinto a los demás"

El Lugo acude a la cita diezmado en ataque y obligado a minimizar los errores de los últimos partidos para tratar de revertir la tendencia a la baja que está mostrando a domicilio. Los lucenses no ganan como visitantes en Liga desde el 24 de octubre, hace más de cuatro meses (2-3 al Logroñés), han enlazado nueve partidos sin imponerse lejos del Anxo Carro y cayeron en los dos más recientes, en los que encajaron tres goles por encuentro tras haberse adelantado en el marcador: 3-2 con el Leganés y 3-1 con el Oviedo.

En las catorce últimas jornadas, el Lugo solo ha conseguido dos victorias, ante la Ponferradina (1-0) y el Tenerife (2-0)

En Almería, su entrenador, Mehdi Nafti, no podrá contar con el internacional inglés en categorías inferiores Arvin Appiah, por un acuerdo entre el Lugo y los almerienses cuando cerraron el préstamo del jugador en enero, y tampoco dispondrá de Hugo Rama, sancionado, bajas que se suman a las de Borja Domínguez, con molestias, y Moctar Sidi El Hacen, lesionado.

El técnico del equipo gallego tendrá que retocar la alineación que empató el pasado fin de semana con el Logroñés (1-1) en el Anxo Carro. Es probable que Gerard Valentín regrese al once en el extremo derecho en lugar de Appiah y tienen opciones de formar parte del equipo inicial futbolistas como Iriome, Seoane o Xavi Torres.