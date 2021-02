Gomes: "La afición no quiere que hablemos, sino que ganemos"

En un audio enviado, José Gomes analizaba el siguiente encuentro ante el Lugo. El míster se mostró mucho más directo que otras veces: ganar sí o sí el siguiente partido para pasar página cuanto antes de las últimas derrotas. "Hay que ganar. Hacer un buen partido y ganar, todo lo demás no tiene impacto. Los jugadores están motivadísimos. No hay otro camino para llegar a donde queremos que no sea sumar los tres puntos, sobre todo tras varios partidos sin hacerlo".

En una semana, el Almería ha perdido contra dos rivales directos por el ascenso, lo que parece un claro bache de juego. Sin embargo, Gomes vio brotes verdes en Mallorca y confía que poco a poco los rojiblancos vayan recuperando la filosofía que les permitió escalar hasta la tercera posición. "Nadie está contento. Fue peor ante el Leganés, hicimos un partido malo. Contra el Mallorca jugamos bien, excepto los diez primeros minutos. Los detalles decidieron, creo que estamos de nuevo dentro de nuestro proceso de juego. La gente quiere que hablemos menos y ganemos más partidos", para lo que es importante mejorar atrás: "Confiamos en seguir haciendo una buena temporada y para ello es fundamental ganar el próximo partido. Siempre da confianza no encajar, pero ahora sólo quiero ganar. Me da igual 1-0 que 4-1, quiero ganar".

El derrotismo hace que ahora se vea todo negro. Sin embargo, Gomes sabe que eso no es así y pide no lanzar las campanas al vuelo ni cuando se gana ni cuando se pierde. "Cuando se gana hacemos grandes conquistas y cuando se pierde, es una tragedia. Hay que saber vivir, nosotros tenemos que estar al margen porque eso crea presión. Tenemos que seguir trabajando, la seriedad que estamos teniendo nos va a traer buenos resultados. Tenemos que conquistar estos tres puntos, es un momento fundamental en nuestro camino".

José Gomes "Si somos humildes, todos vamos a dar un poco más para ayudar a nuestros compañeros"

Además de los tres puntos de este sábado ante el Lugo, los rojiblancos quieren cuanto antes quitarse el sambenito de equipo que no es capaz de vencer a sus rivales directos. "Parece que hay un fantasma que no nos deja ganar a los rivales directos por nuestro objetivo y a ese fantasma lo vamos a derrotar muy pronto. Ahora se ha acentuado por estos últimos marcadores, pero estas malas rachas también van a pasar a otros equipos, no es sólo algo nuestro".

Finalmente, Gomes analizó el rival que este sábado visita el Mediterráneo, muy distinto al de la primera vuelta."El Lugo tiene jugadores de mucha calidad por dentro. Es un rival que no se complica, que juega en largo cuando tiene que hacerlo y maneja bien el juego directo".