El Almería rechaza una oferta de 4 millones por Babic del Getafe

Cuatro millones de euros ha ofrecido el Getafe para hacerse con los servicios de Babic, pieza fundamental para Rubi la pasada temporada y a buen seguro que la que viene. Según informa Nico García en el Diario As, el conjunto de Ángel Torres habría presentado una oferta formal con esa cantidad fija, más otros dos en variables, que el Almería habría rechazado.

No es el único que ha preguntado por Babic estos días, puesto que el Crystal Palace y el Celta también se habrían interesado en la situación del serbio, que es propiedad del Almería y cuya cláusula de rescisión es de 40 millones. De momento, los rojiblancos no tienen intención de negociar su salida si no es por una cantidad importantes, además de que el futbolista está cómodo en la ciudad y en el club y tampoco tiene mayor intención de forzar su salida.