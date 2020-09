Este viernes, día en el que la primera plantilla rojiblanca volvía a trabajar sobre suelo almeriense, habló en UDA Radio el defensor Ivan Balliu, que comentaba que "venimos de 15 días en Marbella, con un poco más de trabajo físico, de cansancio. Supongo que en estos días bajaremos la intensidad, pero bueno, al equipo lo veo muy bien, motivado para conseguir el objetivo".

Sobre como se ha ido adaptando el plantel en el stage de Málaga, el futbolista de 28 años de edad recordaba que "se ha hecho un equipo nuevo, casi empezamos de cero. El entrenador ha trabajado en la presión, en tener el balón, en la posesión... Supongo que los jugadores que han llegado también tienen ese perfil y tampoco les va a costar mucho esa adaptación".

Consciente de que aún quedan muchas cosas que pulir para que el cuadro rojiblanco muestre su mejor cara sobre el verde, el lateral español con nacionalidad albanesa afirmaba que "espero que no se tarde mucho. Eso nunca se puede saber. Creo que el equipo está enchufado, tenemos jugadores este año de mucha calidad y espero que la mejor versión sea en Lugo en el primer partido de liga".

"A los nuevos jugadores, gracias a su perfil, creo que no les va a costar mucho adaptarse"

Sobre el cada vez más cercano regreso a la competición, recalcaba que "seguramente en los últimos minutos de partido se notará, venimos de una pretemporada en la que no hemos podido jugar con muchos equipos de nuestro nivel, de nuestra categoría, pero tenemos un buen test ante el Atlético de Madrid (mañana sábado a las 17:00 horas). El problema es que no podemos sumar 90 minutos para saber todas las sensaciones".

La participación de la UDA en el play off de ascenso el pasado curso ha provocado que no haya podido jugar en las dos primeras jornadas de esta campaña, que están aplazadas, lo que le hace seguir con el contador de puntos a cero. Sobre esto, Balliu fue claro al decir que "no soy mucho de mirar la clasificación hasta diciembre. El año pasado estaba un poco lejos y acabó subiendo".