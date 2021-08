Cádiz, Elche y Goztepe presentan oferta por Maras

La ausencia de Nikola Maras fue de las grandes sorpresas en el once inicial de Rubi en el partido que la Unión Deportiva Almería ganó este lunes al Cartagena (1-3). Según informa Nico García, colaborador de este diario, en AS, el Cádiz, el Elche y el Goztepe turco han presentado ofertas por el defensa serbio, información que habría sido confirmada por la entidad almeriense. Al parecer, el club de Turquía habría sido el único de los tres pretendientes citados que han puesto encima de la mesa una opción para hacerse en propiedad con el balcánico, mientras que cadistas e ilicitanos lo piden cedido con opción a compra, aunque no descartarían presentar nuevas ofertas de compra y no de cesión.