¿Caerá el primer triunfo en casa del Almería ante el Barça tras un año de sequía?

Almería y Barcelona juegan este jueves en el Power Horse Stadium un partido en el que los de Xavi Hernández buscan amarrar la segunda plaza liguera ante un rival descendido que, hasta el momento, es el único equipo de Primera que no ha ganado aún en su estadio. Llegan los de Xavi a Almería tras la derrota del Girona ante el Villarreal (0-1), lo que da a los blaugranas, en el caso de victoria, la oportunidad de aumentar a cuatro puntos la actual ventaja que llevan de uno sobre los gerundenses cuando quedarían seis por disputarse.

Es un mal partido para los de Pepe Mel para romper su estadística casera. Con ese reto, el equipo rojiblanco se presenta al partido con la vuelta del central mexicano César Montes, las bajas del ghanés Iddrisu Baba, operado de apendicitis, y del belga Largie Ramazani, sancionado; y la duda sobre el central serbio Alexandar Radovanovic, que se lesionó en el partido frente a Osasuna y, aunque avanza en su recuperación, no parece que Mel vaya a arriesgar. El técnico unionista seguramente introduzca a Montes en el eje de la zaga y la duda está en saber si saldrá con tres centrales, sumándose el mexicano a Chumi y Édgar, o en su defecto el gallego pasará al banquillo. Otra variante pasa por alinear al catalán como mediocentro junto al canterano Marcos Peña, que será titular.

Los de Xavi Hernández deben aprovechar un nuevo tropiezo de los de Míchel Sánchez, tal y como hicieron con el empate del Girona en Vitoria, al que respondieron con una victoria ante la Real Sociedad (2-0) y que les permitió borrar la derrota sufrida en Montilivi y que les dejó en la tercera plaza. La importancia del segundo plaza, más allá del prestigio, es una cuestión económica, ya que el subcampeón de Liga se clasifica para la disputa de la Supercopa de España y garantiza unos siete millones de euros, además de la posibilidad de luchar por un nuevo título.

Así que la victoria ante el colista y ya descendido le daría cuatro puntos de ventaja a los azulgrana sobre el Girona con solo seis puntos por disputarse. Para el encuentro en el Power House Stadium, el técnico azulgrana Xavi Hernández tiene las bajas por lesión de larga duración de Gavi y Balde, a las que se les añadió Frenkie de Jong, que no participará en lo que queda de curso a causa de un problema en el tobillo. A estos tres se les sumará la de Ilkay Gundogan, por acumulación de amonestaciones.

El alemán fue amonestado por juego peligroso ante la Real Sociedad y se perderá el encuentro en Almería. Es la baja del exjugador del City importante para los azulgrana, ya que el centrocampista se encuentra en un gran momento de forma. En la victoria ante la Real Sociedad fue protagonista del 1-0, tras una deliciosa asistencia a Lamine, y fue de los jugadores más clarividentes.

Con vistas al encuentro ante los andaluces, Xavi anunció rotaciones, aunque no parece claro que Araujo vuelva al eje de la defensa, después de que el uruguayo fuera baja ante los donostiarras por molestias físicas, de las que no parece recuperado del todo. Las principales dudas en el once estriban en la defensa y en la media, ya que en la ofensiva todo parece claro.

Lamine y Raphinha, goleadores en el último partido, están en un gran momento, especialmente el brasileño, que está seguramente en su mejor dinámica desde que fichó por el Barça. El delantero centro será Robert Lewandowski. El polaco está mostrando una faceta más estajanovista en este final de temporada en la que Xavi sigue sin contar con el joven brasileño Vitor Roque, al que no da oportunidades.

En defensa, la principal duda es si el técnico mantiene a Íñigo Martínez como acompañante de Pau Cubarsí. En los laterales, todo apunta a que jugarán Kounde y Joao Cancelo. En la media, sin Gundogan se abren diferentes opciones. Parece fijo Christensen en la posición de mediocentro, pero por delante tienen opciones Pedri -como ante la Real-, Sergi Roberto o incluso Fermín.