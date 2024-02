Duelo en el destierro entre Almería y Granada, los dos peores equipos de la competición

Colista y penúltimo se enfrentan en un partido en el que las necesidades de ambos equipos siguen luchando contra sus carencias. Las temporadas de Granada y Almería han rozado lo tétrico en muchos tramos, en los que hemos visto dos equipos inofensivos en ataque y desnudos en defensa. No obstante, con los cambios en los banquillos y los refuerzos invernales, la situación se ha reconducido a medias, ya que continúan sumando registros negativos históricos.

El Almería buscará su primera victoria del curso después de lograr un sufrido empate contra el Athletic Club. Por su parte, el Granada viene de sacar un punto en Montjuic contra el Barcelona, en un partido en el que encajó tres goles. No es casualidad que sean los dos equipos con más tantos en contra en el campeonato liguero, con una dinámica atrás paupérrima.

Tampoco lo es el hecho de que los rojiblancos sumen 41 partidos seguidos fuera de casa encajando en la máxima categoría. El cuadro almeriense no consigue una victoria a domicilio desde abril de 2023, motivo por el que esta visita al Nuevo Los Cármenes se asume como una jornada vital. No de cara a una utópica permanencia, sino por revertir una situación que se ha enquistado hasta un punto de no retorno.

El conjunto de Gaizka Garitano viaja a la capital nazarí con varias bajas importantes, especialmente en la línea de ataque. Largie Ramazani y Leo Baptistao se pierden esta cita por sus expulsiones frente al Athletic Club y Valencia, respectivamente. César Montes sigue con sus molestias en la rodilla y tampoco entra en una convocatoria a la que regresa Chumi, tras superar sus problemas físicos, y Marc Pubill, que ha tenido algún contratiempo en la última parte de la semana, aunque estará disponible.

Luis Maximiano, titular en la portería indálica, vuelve a la que fue su primera casa en el fútbol español. Por delante, se espera una defensa de cuatro con la incógnita de si Bruno Langa asaltará la titularidad tras sus buenos minutos en la anterior jornada liguera. El alta médica de Chumi abre la posibilidad al técnico vasco de adelantar nuevamente a Édgar González para juntar en la zaga al gallego con Aleksandar Radovanovic.

Si Édgar acaba actuando de central sería Iddrisu Baba en el que repetiría en el puesto de pivote, acompañado de Dion Lopy y Lucas Robertone. Con Sergio Arribas y Choco Lozano como fijos en la parte de arriba, la parcela izquierda puede ser ocupada por Adri Embarba, que regresaría al once titular después de dos jornadas en el banquillo.

Enfrente estará el plantel de Alexander Medina, que también suma varios descartes destacados para una verdadera final para los granadinistas. Los centrales Bruno Méndez e Ignasi Miquel y, sobre todo, Lucas Boyé se pierden el encuentro. Las buenas noticias para los nazaríes son el regreso tras sanción de Kamil Piatkowski y Gonzalo Villar y la vuelta de Carlos Neva.

Los tres serán de la partida inicial en un equipo que probó por primera vez con el técnico uruguayo la defensa de cinco en la pasada jornada. En este sistema, Sergio Ruiz y Martin Hongla destacaron, por lo que seguirán en el once. Myrto Uzuni y Facundo Pellistri cierran un ataque con dos perfiles complementarios para buscar unos goles que pueden suponer una permanencia.

Los granadinos están a siete puntos de la salvación, mientras que los almerienses se encuentran a trece. Difícil para unos, prácticamente imposible para otros. Aunque de lo que no hay dudas es que esta temporada será inolvidable para ambas aficiones.