Garitano: "Conmigo el club no va a tener ningún problema decida lo que decida"

Gaizka Garitano ha regresado a sala de prensa en la previa del derbi contra el Granada. El entrenador vasco ha señalado que "este equipo no se parece nada al de la primera vuelta". Sin embargo, ha seguido en la misma línea de apuntar que "depende más de nosotros que del rival". Un duelo en el que estará Marc Pubill, a pesar de unas molestias físicas, y Chumi. En el otro lado de la moneda, César Montes seguirá ausente una semana más.

"Nunca había estado en una situación así", ha afirmado sobre esta temporada para el olvido. Cuando se le ha preguntado sobre su continuidad el curso que viene, Garitano ha aseverado que "no piensa en el curso que viene" y "conmigo el club no va a tener ningún problema decida lo que decida".

Sala médica: "Marc Pubill anda con molestias, pero está bien para mañana. El que no llega es César Montes".

El rival: "El Granada ha hecho muchísimos fichajes y no se parece nada al de la primera vuelta. Pero como todos los partidos, depende más de nosotros".

Incorporaciones invernales: "Los nuevos fichajes van cogiendo el ritmo de competición. Viera y Choco tienen más entrenamientos sobre sus espaldas y, cada día que pasa, están mejor".

Posiciones de ataque: "Manejamos todas las opciones. Mañana haremos cosas que tengan sentido para que los jugadores jueguen en sus posiciones. Luka Romero es un jugador que está habituado a la banda derecha. En la izquierda no le veo. No es la idea".

Duelo contra el Athletic Club: "Hicimos un gran partido contra uno de los mejores equipos del campeonato, incluso jugando con uno menos. Estamos compitiendo bien, pero los errores que cometemos no se pueden permitir. Luego en el rendimiento general seguimos mejorando, pero no ganamos por esos detalles".

Dos puntas: "¿Jugar con dos delanteros? No podemos. Solo tenemos a Choco y Marezi. El hondureño no está para noventa minutos. Para hacerlo, hay que tener a tres disponibles".

Afición: "La gente está siendo top. No estamos dando el nivel esperado y las personas que vienen al estadio está siendo totalmente ejemplares. Estamos en deuda y trabajamos como cabrones para revertir la situación".

Situación del equipo: "Las dinámicas influyen siempre. Ya sea por el VAR, por decisiones arbitrales o por incapacidades nuestras. Estamos por delante en muchas estadísticas contra los rivales grandes, pero esos pequeños detalles nos matan".

Claves para el derbi: "Hay que ser sólidos contra el Granada. Siempre tenemos argumentos en ataque para hacer daño al contrario. Cuando llegamos a esas situaciones hay que hacer gol, porque hemos fallado ocasiones cantadas. Hay que tener ese acierto también".

Despido: "Lógicamente se lleva mal ese runrún sobre mi cese. Es con lo que vivimos los entrenadores, aunque trato de ser lo más positivo posible. Esto no me resta en cuanto a ilusión".

Gaizka Garitano: "Nunca había estado en una situación así"

Continuidad la próxima temporada: "Conmigo no habrá ningún problema para el curso que viene. El equipo da una sensación de que no es para nada la que se ve en la tabla. No pienso en mi futuro a final de temporada. El club no va a tener ningún problema decida lo que decida".

El año: "Nunca había estado en una situación así. Estamos enteros, con trabajo y nuestra forma de ser se está transmitiendo al vestuario, eso es lo importante".

Sistema del Granada: "Ellos jugaron con defensa de cinco contra el Barça, pero tenemos preparadas las dos situaciones. Tenemos jugadores buenos, grandes cartas y ojalá mañana tengamos ese puntito de acierto para ganar".