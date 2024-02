La oportunidad de oro para el Almería, que no puntúa a domicilio desde agosto

El Almería visita este domingo la vecina Granada para disputar un encuentro que cruza a los dos peores equipos de la máxima categoría. Los rojiblancos vuelven a jugar en territorio andaluz después de la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán, en la que los jugadores de Vicente Moreno cayeron derrotados de forma contundente en la despedida del técnico valenciano del cuadro unionista.

En este nuevo duelo a domicilio, los indálicos tienen una oportunidad de oro de acabar con la sequía fuera de la región almeriense. La UDA suma once derrotas consecutivas jugando de visitante, la peor racha de la historia del club en Primera División, ya que no puntúa desde el empate contra el Cádiz en agosto (1-1). En las dos oportunidades que ha jugado en la capital nazarí, los rojiblancos no han caído derrotados.

La victoria del equipo de Francisco sigue recordándose como una de las más importantes de la historia reciente de la entidad. Aquel día se certificó virtualmente una salvación agónica que costó sangre, sudor y lágrimas. La temporada siguiente, un duelo sin goles supuso un reparto de puntos para ambos conjuntos.

Un drama lejos de los Juegos Mediterráneos

En los últimos 16 encuentros a domicilio, el Almería no ha sumado ninguna victoria. El equipo unionista no vence desde abril de 2023, con el vital triunfo contra el Getafe de la pasada campaña (1-2). Justo antes de ese encuentro, la UDA registró su peor marca, con 21 jornadas consecutivas sin sumar tres puntos.

El drama del equipo indálico fuera de casa se extiende desde varios años. En las 41 fechas anteriores, el Almería solo ha sumado dos victorias y seis empates, con 33 derrotas en una dinámica que ha supuesto el descenso de la temporada 2014/15, la permanencia sobre la bocina del pasado curso y la pésima campaña que está completando el plantel rojiblanco este año.

Anteriormente, la peor dinámica de derrotas fue en la temporada 2013/14, con ocho encuentros perdidos seguidos. La inercia negativa tuvo su fin en la victoria en el feudo del Espanyol con remontada incluida gracias a los tantos de Suso y Fran Vélez (1-2). En lo referido a jornadas sin vencer, en el curso 2008/09 se sumaron 15 fechas. Desde la victoria en el viejo San Mamés en la primera jornada (1-3) hasta el triunfo en la recta final del campeonato contra el Racing de Santander (0-2).

El dato que refleja los malos resultados del Almería a domicilio en Primera División es que ha sumado más tarjetas rojas (29) que victorias (23) o empates (24). En total, el conjunto unionista suma 98 derrotas, es decir, el 67 por ciento de los partidos jugados (145).