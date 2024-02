Édgar: "Firmé por el Almería porque creo en el proyecto"

Édgar González ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Power Horse Stadium. El jugador indálico, que ha jugado este curso en la zaga y en el centro del campo, ha señalado que "me siento cómodo en ambas posiciones", aunque también ha destacado los mejores resultados cuando ocupa la medular.

Sobre la figura del entrenador, el jugador catalán ha asegurado que es un momento "para estar unidos". También ha hablado del anterior técnico, Vicente Moreno, afirmando que el trabajo en pretemporada fue bueno. "Solo pienso en el duelo del domingo", ha aseverado el jugador, que ha rehuido de hablar de Segunda División, ya que sigue creyendo "en el proyecto del Almería".

El partido: "Está claro que somos dos equipos necesitados. Desde el principio estamos sufriendo y cada partido es una final, una oportunidad. En el vestuario seguimos trabajando al máximo para llegar al partido del domingo. Nada es imposible y ganar te puede cambiar la temporada".

Polivalencia: "Me siento cómodo en ambas posiciones. No estaba rindiendo al mejor nivel, pero ahora me encuentro mejor físicamente. Desde la posición de pivote hemos tenido buenos resultados, pero de central también estoy mejorando. Contra el Athletic Club hicimos un gran trabajo atrás".

Situación: "Es una situación muy difícil para todos, pero sobre todo para la afición. Nosotros nos sentimos los principales responsables. El campo sigue lleno, nos apoyan y no nos reprochan los resultados. En el vestuario, seguimos trabajando y hay que estar ahora más unidos".

Mentalidad: "El aspecto mental aparece en todos los partidos. Todo pesa, al igual que cuando ganas las cosas salen más fácil. Nosotros trabajamos para todas las situaciones. En los partidos hay circunstancias imprevistas. Nuestro sentir es que el fútbol nos está dando muy poco".

Radovanovic: "Radovanovic, como todos los fichajes, está aportando mucho. El serbio es un compañero que está trabajando mucho, aunque tiene algunas barreras como el idioma. Es un jugador con experiencia y que aporta desde el primer minuto".

Entrenador: "En situaciones en las que no ganas, nosotros tenemos que unirnos. Estamos yendo a una, trabajamos al máximo y estamos centrados en el objetivo".

Édgar: "Los concionantes en el mundo del fútbol no existen"

Dinámica: "Hay varios aspectos para explicar la situación. Al principio éramos un equipo alegre que concedía mucho. Desde hace varios meses, defendemos más en bloque. Después, hay otros puntos como las marcas, en las que hemos mejorado contra buenos rivales".

Pretemporada con Moreno: "El equipo trabajó bien en pretemporada. Se hizo una buena labor en el plano físico y, después, no se dieron los resultados. Ahora estoy mucho mejor que al principio de la temporada".

Primera victoria: "Nosotros lo que queremos es ir ganando cuando el árbitro pite el final del partido. Tenemos que ser expeditivos y hacer las cosas bien durante los noventa minutos. El aspecto mental es fundamental para revertir la situación y no perder el foco en los encuentros".

Futuro: "Solo pienso en el duelo del domingo. No quiero pensar en Segunda División. Pase lo que pase, he firmado por el proyecto, porque creo en él. No estoy para un año únicamente".

La temporada: "Los concionantes en el mundo del fútbol no existen. Nos ha costado mucho durante algunos tramos de la temporada. El fútbol no nos ha dado todo. Hemos tenido partidos muy buenos contra grandes rivales. Hemos hecho cosas también mal, evidentemente".