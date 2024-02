Maximiano: "Nunca en mi carrera vi tanto apoyo de la afición en un momento tan delicado"

Luis Maximiano es el claro ejemplo de que con esfuerzo y tesón un futbolista profesional puede convertir la crítica en elogio. El arquero portugués ha conseguido enderezar un torcido arranque con la camiseta rojiblanca al punto de convertirse en MVP de su equipo en la última jornada ante el Athletic y acumular actuaciones destacadas bajo palos en muchos otros partidos. Optimista por naturaleza, el ex de Lazio y Granada, próximo rival, se sorprende por el buen trato de la afición indálica pese a la desastrosa campaña que está describiendo el equipo, hundido en la tabla clasificatoria.

¿Cómo lo hacen para cambiar la mentalidad de un partido a otro?

Sabemos que la situación es complicada, pero somos profesionales y hay que seguir entrenando, creciendo y dando lo mejor de nosotros.

Son ya varias porterías a cero, ¿el equipo defiende ahora mejor?

Sí, en estos partidos hemos defendido mejor. Al final para conseguir una portería a cero puede hablarse del portero y la defensa, pero es un trabajo colectivo, debe ser todo el equipo comprometido en el partido. Así pueden sacarse. Es cierto que defensivamente estamos mejor, pero tampoco llega para lo que queremos.

Contra el Athletic fue elegido MVP del partido...

No lo miro mucho, la verdad. Además del MVP preferiría que ganásemos, lo normal es que lo tenga quien meta el gol. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y lo que me haría feliz sería ganar y sacar esto adelante.

El domingo visita a su primer equipo en España.

Fue mi primera vez fuera de casa y recibí mucho cariño de la gente del club, la afición y la ciudad. Me sentí muy bien y tengo un cariño muy grande por el club. Quiero ganar, pero al final del partido se quedará mi cariño por ese club. Su afición es muy apasionada, intentan empujar a los jugadores y al equipo adelante y sabemos que lo harán como siempre, pero estamos acostumbrados a jugar contra aficiones muy buenas.

¿Cómo se presenta ese derbi entre colistas?

Tenemos que sacar puntos y victorias contra quien sea. Ellos van justo delante de nosotros y debemos buscar ganar. Si lo sacamos será importante.

Salida en Los Cármenes "Quien tiene que entrar a morder somos nosotros porque estamos por debajo y en ganas debemos estar por delante"

Pese a los malos resultados a los rivales les cuesta ganarles.

A pesar de como estamos en la tabla porque hicimos las cosas mal, estamos dando la cara en todos los partidos, sea el rival que sea. Ningún equipo viene con el equipo controlado, la mayoría lo ha pasado mal para ganarnos. Nadie se relaja para jugar contra nosotros.

Hay previsto desplazamiento masivo a Los Cármenes, ¿qué mensaje tiene para la afición almeriensista?

Es importante tener el apoyo de nuestra gente allí porque está siendo un año muy complicado, en lo deportivo no damos lo que deberíamos, pero la gente sigue apoyándonos. Es algo que nunca he visto en mi carrera, tanto apoyo en un momento tan delicado como este. Me quedo sorprendido y con ganas de dar lo mejor y seguir adelante. La gente me pregunta por la situación, pero nunca he escuchado una palabra mala de nadie ni han sido maleducados. En un momento que no estuve también nadie me dijo nada y estaría bien devolverles ese cariño.

En la ida desperdiciaron un 3-0 a favor y Luis Suárez se lesionó de gravedad...

Tanto nosotros como ellos tenemos nuevas incorporaciones, pero al final, independientemente de los jugadores que estén en el campo, el Granada-Almería es siempre un partido muy competido y hay que dar lo mejor de nuestra parte.

¿Cree que el Granada saldrá a morder?

Sí, pero tenemos que mirar lo que haremos nosotros. Quien tiene que entrar a morder somos nosotros porque estamos por debajo y en ganas debemos estar por delante, independientemente de jugar fuera.

¿Sabía que el Almería nunca ha perdido en Primera en Granada?

Son datos y cada temporada las cosas cambian. Esperemos que eso siga así.