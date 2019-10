Emanuel: "Jamás le diría a mi equipo que perdiera tanto tiempo"

Pedro Emanuel, míster rojiblanco, analizó así el encuentro ante el Lugo: "Hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras, que podría haber cambiado la historia del partido. Me voy fastidiado porque había diez mil aficionados en las gradas para ver más fútbol del que ha habido. Ha habido muchas pérdidas de tiempo, poco tiempo de juego, lo que pone nervioso a cualquiera. Jamás le diría a mis jugadores que perdieran tiempo. Dije en la previa que había que tener paciencia, no lentitud en el juego. Cuando lo hemos hecho bien, hemos creado ocasiones, pero el calor y las pérdidas de tiempo nos han afectado. Tengo que felicitar al Lugo porque ha venido a perder el tiempo y lo ha logrado".

Sobre el juego de su equipo, Emanuel dijo que "no tenemos los tres puntos, pero es otro partido sin encajar. El plan B de jugar con dos puntos me ha gustado, pero es lógico que vamos a dejar espacios atrás. Necesitábamos también calidad para que le llegara el balón a los puntas, creo que hemos estado equilibrados".

Martos, en UDA Radio, apuntó que "sabíamos que el Lugo iba a venir aquí a jugar así. Hemos dispuesto de ocasiones para hacernos con los puntos, pero no ha podido ser. Los goles un día entran y otro no, lo importante es estar metidos en el partido hasta el último minuto. Cuando no se puede ganar, lo que no podemos hacer es perder el que tenemos".

Eloy Jiménez, técnico del Lugo "Ha sido un partido abierto, con alternativas, en el que hemos sufrido y también hemos sometido al Almería"

Finalmente, a Juan Muñoz tampoco no le gustó el partido que planteó el Lugo. "Es lícito que un equipo venga aquí a encerrarse. Hemos hecho un buen trabajo, pero no ha entrado el balón. Hay que hacer borrón y cuenta nueva para pensar en el Alcorcón. Hay que tener paciencia, es una carrera de resistencia, vamos a tener los pies en la tierra. Estamos en una posición privilegiada, aunque sabemos que hay cosas que mejorar".