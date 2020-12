Gomes: "Con el 1-1, estaba más cerca nuestro gol"

José Gomes hizo la siguiente valoración del encuentro: "En el fútbol quien marca, ganas. Si ellos han hecho dos goles, algo han hecho. En mi opinión hemos jugado más y mejor durante más tiempo, hemos merecido ganarlo. Pero la calidad del Espanyol decide. Con el 1-1, estaba más cerca nuestro segundo gol. Mis jugadores han hecho un partidazo en el campo de un rival directo, posiblemente el mejor equipo de la categoría. Hemos jugado más tiempo muchísimo mejor que ellos. Como partido de fútbol, ha sido de Primera".

El míster fue preguntado por la tardanza en realizar los cambios, puesto que con 1-1 el partido demandaba piernas frescas. "El equipo estaba bien, más cerca del área rival, recuperando rápido... Los cambios los hice cuando veía fatiga; como calidad de juego, estábamos bien. A veces es mejor dejar la dinámica del partido, estábamos cerca del segundo gol".

Vicente Moreno, entrenador del Espanyol "Felicito a mis jugadores por lo bien que han sabido interpretar el partido y por las ganas que han puesto para llevarse la victoria".

Finalmente, el portugués fue claro en el mensaje de seguir el camino que llevan recorriendo. "Si no nos centramos en el objetivo final, que es el ascenso, el fútbol nos va a frustrar. No podemos centrarnos en el resultado final, que no es bueno, pero nuestro partido ha sido muy bueno. Hay que mantener la autoestima arriba para la vuelta de Navidad".

Hablan los protagonistas

Corpas apuntó que "hemos merecido la victoria, Cuando mejor estábamos, ha llegado un ataque y el penalti. Creo que al final hemos notado un poco el cansancio, el campo estaba blando y lo hemos notado ante un gran equipo. Nos vamos satisfechos por las sensaciones, pero no con el resultado. Creo que hemos competido muy bien ante un rival que es de Primera División. Sólo nos queda descansar ahora y volver con ganas de seguir así".

Morlanes dijo que "a veces el fútbol no te da lo que mereces, el equipo ha estado muy bien. Cuando estábamos más cerca del segundo, ha llegado una acción fortuita. Esperemos que el 2021 nos traiga más alegrías. Otros días no hemos estado tan bien y hemos ganado, hoy ha pasado al revés. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo, se está viendo el nivel que estamos exhibiendo. El equipo está orgulloso de lo que estamos haciendo. Somos un equipo joven, tenemos margen de mejora y vamos a dar más guerra".