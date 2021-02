Gomes: "Punto a punto se va sumando"

José Gomés, técnico rojiblanco, hizo la siguiente valoración del encuentro. "Ha sido de lo malo lo menos. Hicimos muchas cosas mal, aparte de que el campo estaba muy complicado de jugar. Llovió y no es excusa de lo que ha pasado porque perdimos el orden y este empate tras ir perdiendo acaba por dar algo de justicia al esfuerzo".

El míster reconoce que su equipo no estuvo fino sobre un Fernando Torres en mal estado. "No ha sido un partido conseguido, pero no ha sido el peor porque estaba muy complicado. No quisimos entrar en el plan B buscando juego directo que preparamos porque el balón circulaba, aunque era difícil para jugar por dentro daba para lo mínimo". Y sobre lo que le faltó a su equpo dijo que "ofensivamente el problema estuvo en no meter balón para Samú o Morlanes. No han dado más porque tuvieron menos balones de lo normal. Defensivamente debieron tener más orden en muchas situaciones. No estoy contento por estos errores que trabajamos, pero sumamos un punto. Punto a punto se va sumando y vamos a lograr lo que queremos".

Aunque motivos tenía para haber elevado la voz, fue elegante cuando le preguntaron por la expulsión de Sadiq. "Por las imágenes que he visto no veo señales de violencia o agresividad excesiva en Sadiq, ha disputado el balón y el jugador que va al suelo ha gritado mucho, a lo mejor eso ha llevado a la amarilla. No ha tenido intención de lesionar, dar patada o codazo". No sólo no criticó, sino que trató de ser comprensivo con Sagués Oscoz. "Entiendo la frustración, que es un sentimiento común, pero estoy concentrado en lo que controlo, no descentrado de mis tareas para protestar. Es muy difícil ser árbitro y cuando solo tienes una fracción de segundo para decidir estás sujeto al error".

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada "El empate sabe a muy poco, hemos sido muy superiores contra once y también contra diez"

Preguntado finalmente por el teatro de Ibán Salvador, no entró en polémicas. "Lo que no aceptamos es el error de una persona que está sentada en una mesa y puede ver una repetición dos y tres veces. El jugador tiene derecho a hacer lo que hace y el árbitro debe decidir en función a lo que están viendo".

Hablan los protagonistas

Morlanes apuntó lo siguiente sobre el encuentro: "Ha sido un partido muy duro, el campo no nos iba a ayudar e iban a plantearlo feo. Hasta la expulsión eran todo balones parados y jugadas de estrategia. A raíz de eso se han venido arriba. El punto lo valoraremos al final de la Liga. No son excusas, pero por nuestra forma de jugar hay campos que se nos dan mejor y otros peor. Salieron fuertes y nos plantearon un partido complicado, por lo que hay que valorar el punto. Makaridze nos ha librado de la derrota con sus paradas".

Por su parte, Akieme indicó que "sabíamos que sería complicado, pero no tanto porque se nos puso muy feo, pero lo importante es seguir sumando. No hemos podido jugar el fútbol que queríamos pero no hay excusas, hemos sacado un punto y hay que seguir adelante. No estamos tan lejos del Mallorca, lo importante es ganar la semana que viene, estamos en el camino correcto".