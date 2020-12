Gomes: "Tenemos una fuerza interior que nos hace creer siempre"

José Gomes alabó el sacrificio de sus jugadores en la victoria por 3-1 ante el Málaga. "Hemos tenido siempre una fuerza interior que nos hacía creer en la victoria y hemos luchado hasta el final. Hay mucho trabajo detrás de este equipo, muchas horas de trabajo preparando detalles para sacar beneficio el día del partido".

Precisamente por ese trabajo, el equipo había estudiado bien al rival, el segundo mejor visitante de la categoría. "Sabíamos que el Málaga estaba jugando muy bien, no ha sido una sorpresa lo bien que lo han hecho. Empezamos el partido muy bien, pero después nos faltó tranquilidad para desplegar nuestro fútbol en la segunda parte. Veníamos nerviosos del gol del empate, que llega en una 'no oportunidad'".

Gomes asegura que no han mirado en ningún momento los resultados de Mallorca y Espanyol, primer y segundo clasificado. "Estábamos concentradísimos, no hemos pensado en el resto de resultados. Estamos luchando hasta el final y eso es muy importante, hemos conseguido tres puntos por esa actitud". Eso sí, el técnico también puso 'peros' porque los hubo: "No hemos encontrado a Aketxe, que estaba bien colocado entre los jugadores del Málaga y eso nos ha restado calidad y velocidad a nuestro juego.

Pellicer, entrenador del Málaga "Hemos merecido la victoria, estoy muy orgulloso"

Preguntado por nombres propios, sobre Makaridze apuntó que no sabía todavía el alcance de la lesión ["tengo que hablar con los médicos"] y sobre Ramazani dijo que "siempre cumple, está creciendo y tiene mucho potencial. Hay que tener paciencia con los jóvenes porque hacen partidos buenos y otros regulares".

Hablan los protagonistas

Jorge Cuenca apuntó que "estamos muy contentos con esta racha, quien sepa lo que es la Segunda División sabrá apreciar lo que estamos haciendo. No queremos meternos presión excesiva, no te vale para nada ganar hoy y perder con el Espanyol. Vamos a ir con todo, vamos a estudiarlo muy bien y creo que esta semana podemos trabajarlo bien".

Joaquín, autor del gol malagueño, indicó que "hice un buen partido pero perdimos, ¿de qué sirve entonces?. Hemos tenido un tramo en la segunda parte en el que parecía que nos decantábamos en la balanza. Pero si no consigues hacer gol y ponerte por delante puede pasar esto. Al final es un resultado engañoso, no hay que quitarles méritos, son un equipazo, hecho para buscar algo más, pero te vas con mal sabor de boca. El equipo luchó, trabajó bien y el resultado es engañoso, pero hay que seguir trabajando",