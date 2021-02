Maras: "Estoy listo para ayudar otra vez al Almería"

Después de varias semanas en el dique seco, Nikola Maras se ha incorporado a los entrenamientos en este comienzo de febrero y está disponible para jugar el fin de semana ante el Fuenlabrada. En un audio enviado por el club, el central serbio dijo cómo se sentía. "Me siento ya bien, al cien por cien. En los últimos cinco días he trabajado con el equipo y ya estoy disponible", aseguraba el jugador, que tiene muchas ganas de volver a los terrenos de juego: "Lo he pasado mal. Dentro del campo controlas la situación, pero cuando estás a un lado sufres mucho más. A partir de ahora ya puedo ayudar al equipo".

El equipo tiene por delante una segunda vuelta, donde se va a jugar el todo por el todo, ya sin Copa en la que pensar. "Ahora tenemos el foco totalmente en Liga. No es fácil pensar sólo en la Liga cuando estás en Copa y te enfrentas a equipos de Primera. Vamos a estar al cien por cien contra los próximos rivales, pero tenemos que ir partido a partido, a ganar cada fin de semana para sacar el mayor número de puntos posible".

Nikola Maras "La adaptación de los fichajes va a ser rápida, son tres grandes jugadores"

El Fuenlabrada, difícil rival y encima con Oltra en el banquillo. "El próximo partido es contra un rival que conocemos bien. En campo de ellos va a ser difícil, con un nuevo entrenador. Yo creo en el equipo, estoy seguro que vamos a tener buen resultado", para lo que Maras dio las claves: "Tenemos que jugar nuestro fútbol, hay que ser fuertes y contundentes atrás. Sólo pensamos en este partido, no miramos el resto del calendario".