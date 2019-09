Pedro Emanuel: "Hay que tener los pies en el suelo"

Después de la contundente victoria cosechada el pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria, el preparador indálico espera un encuentro reñido, en el que los rojiblancos intentarán prolongar su imbatibilidad con una nueva victorias.

-Apenas tienen descanso para afrontar una nueva jornada.

-No es bueno para recuperar a los jugadores físicamente, no es lo mejor, pero vamos a intentarlo. Venimos de una dinámica de victorias y cuando se gana todo es posible. Los chicos están muy bien, están disponibles. Veremos lo que hacemos mañana, nos gustaría tener un día más, pero tenemos que jugar y vamos a estar listos para afrontar un partido con un rival de mucha calidad. Seguramente uno de los candidatos al ascenso, tiene muy buenos jugadores, también una duda en relación a si podrá jugar Stuani (expulsado la pasada jornada en Cádiz). Tenemos que esperar para saber si podrá hacerlo o no porque es uno de sus jugadores importantes.

-¿Ve alguna similitud entre este rival y el Huesca, el último que pasó por el Mediterráneo?

-Son dos rivales de gran calidad individual y que tienen una forma de jugar única. Les gusta empezar a jugar por detrás, el juego conectado y con muy buenos jugadores para ello. Eso nos va a hacer estar concentrados y organizados. Tendremos que hacer lo que nos ha dado para tener estos resultados.

Pedro Emanuel: "Espero que mañana tengamos en nuestro estadio al jugador número 12"

-¿El cansancio físico ante tantos partidos en un corto espacio de tiempo le puede afectar al equipo?

-No somos un equipo muy físico, diría que somos muy intensos. Estamos preparándonos para mañana, sabemos que queremos hacer, sabemos que Girona es un equipo que nos va a desgastar en muchos momentos. Creo que lo que va a acontecer será más visible a partir del minuto 55-65, cuando el cansancio se apoderará un poco más de los jugadores. Además, la dinámica de victorias nos va a dar un poco más de confianza y la perspectiva de que el trabajo puede ser mejorado, aunque está a un nivel top en este momento. Creo que con la ayuda de nuestros aficionado, que han estado fantásticos, espero que mañana siendo martes tengamos en nuestro estadio al jugador número 12 para que nuestra fortaleza sea cada vez mejor.

-¿Esta racha de victorias le puede condicionar a sus rivales en el planteamiento?

-Los partidos han sido todos muy diferentes. Este último con Las Palmas no fue tan disputado, el resto lo han sido hasta el final. Lo mismo que en el primer partido con Albacete hicimos el 3-0 muy cerca del final. Vamos a estar listos para que mañana nos presentemos bien, seguros, confiantes con respecto al rival que viene.

Pedro Emanuel: "Podemos tomar el ejemplo del Manchester City que este fin de semana perdió después de una racha de veinte victorias"

-¿Ha tenido que llamar la atención de sus jugadores para que tengan los pies en el suelo?

-No, porque estos chicos me están enseñando todos los días que somos un equipo como me gusta. Somos un equipo humilde, ambicioso, pero que sabe cual es su momento. Nuestro momento es muy bueno, queremos prolongarlo, pero sabemos que hay que tener los pies en el suelo. Hay que saber bien lo que queremos hacer, queremos prolongar el buen momento, pero no va a durar para siempre, algún equipo lo conseguirá. Este fin de semana el Manchester City venía de una secuencia de veinte victorias y ha perdido. Algún día pasará, si fueran veinte victorias lo acepto ya.

-¿Cuál puede ser la clave para ganar mañana?

-La clave pienso que va a ser nuestra organización, vamos a tener espacio para jugar. Girona es un equipo que juega y en determinados momentos deja jugar también, pero nuestra organización con balón y sin balón es importante. Un poco como contra Las Palmas la paciencia es necesaria para buscar algo más del partido. Estoy seguro que si nuestra organización con balón y sin balón estará al nivel de jornadas anteriores podemos luchar por los puntos y la victorias.