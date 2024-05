Pellegrini: "El Almería juega con orgullo y será un encuentro complicado"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, anunció este viernes la baja del central argentino Germán Pezzella en el partido del domingo en el estadio Benito Villamarín ante el Almería, ya que "tuvo un golpe en el último partido" frente a Osasuna "y parece que tiene una fractura en el pie".

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva bética, aventuró que Pezzella "seguramente en este partido no va estar y ya se verá cómo reacciona para el resto" de las jornadas que hasta el final de Liga "porque es el dedo chico del pie", así que su ausencia se unirá a la de los delanteros Assane Diao, que "sigue con un golpe en los lumbares" y Chimy Ávila.

El técnico santiaguino también informó de que el delantero congoleño Cédric Bakambu "fue operado ayer" de su desgarro en el muslo que lo mantendrá "cuatro o cinco meses" de baja e anunció que el central Marc Bartra, lesionado del tendón de Aquiles al comienzo del campeonato, "es difícil que pueda jugar en esta temporada, su lesión se ha alargado mucho y no trabaja todavía con el grupo".

Pellegrini sí contará para este encuentro con el centrocampista argentino Guido Rodríguez, ya que "pertenece al Betis hasta el final de temporada" y no considera "que haya ningún problema" en el hecho de que no vaya a renovar su contrato por manejar diversas ofertas, ya que "son tantas las especulaciones permanentemente que tomaría mucho rato analizar cada una de ellas".

El preparador bético recupera al mediapunta Isco Alarcón, que descontó una jornada de suspensión el domingo pasado, y no descartó alinearlo junto al francés Nabil Fekir porque ha "creído siempre que dos buenos jugadores pueden jugar juntos", si bien "hay momentos personales o de la temporada que toca analizar".

El preparador verdiblanco, sobre la cita del domingo en Sevilla, en la que el Betis pelea por asegurar posiciones europeas ante un rival que llega como colista y ya descendido, avisó de que hay que tener respeto al rival y poner toda la intensidad para intentar sumar los tres puntos: "Lo peor que podríamos hacer es creer que el partido está ganado antes de jugarlo. El rival juega con orgullo y será un encuentro complicado. A lo mejor si peleara aún por la permanencia pudiera ser más fuerte, pero ahora llega más tranquilidad y sin presión y por eso está desarrollando mejor juego como dicen los resultados".

"No debemos pensar en el rival, sino en lo que tenemos que hacer nosotros", insistió el técnico, que no espera tanto una batalla por la posesión, "sino una batalla por marcar más goles": "Se puede tener posesión y no hacer daño en área contraria. Tenemos que hacer un partido completo tanto defensiva como ofensivamente, sin pensar en el rival que tenemos enfrente, y no cometer errores".

Pellegrini, por otra parte, lamentó la "mala noticia" que supo "hace un par de días" del "accidente muy peligroso" sufrido por el central del Betis cedido al Amorebieta Félix Garreta, de quien está "muy pendiente" y al que ha querido mandar "la mejor de las intenciones para que se recupere lo mejor y antes posible".