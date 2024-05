Marcos Peña: "Lo de esta temporada es difícil de explicar"

Marcos Peña se ha asentado definitivamente en el primer equipo. Su temporada le ha llevado a estar citado por primera vez en su carrera con las categorías inferiores de la Selección Española. El canterano almeriense, titular en las dos victorias del Almería este curso, es uno de los jugadores con más proyección que ha salido de La Academia en la última década. "Yo siempre entreno de la mejor manera posible, no solo para pelear un puesto de inicio, sino también para poder mejorar", ha señalado el joven centrocampista.

¿Cómo ha sido la experiencia con la selección sub19?

La experiencia ha sido bastante buena, muy gratificante. Siempre es un orgullo ir con la selección de tu país, es por lo que peleas día a día. Salí con muy buenas sensaciones y estoy bastante contento.

¿Cómo han sido los entrenamientos?

Son otro tipo de entrenamientos, más tranquilos porque también la gente venía de jugar con sus equipos, por lo que no puedes meter la misma carga sabiendo que después tienen que volver con sus clubes. Han sido entrenamientos tácticos para conocer el modelo de juego. El último día sí que hicimos un partido entre nosotros, sobre todo para que nos vieran e ir cogiendo cosas.

¿Algo que te llamara la atención de esta concentración?

El trato ha sido espectacular. Me han acogido desde el principio, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Son tan buenos profesionales como grandes personas. Me han hecho la estancia más cómoda.

¿No tener esa convivencia del día a día con tus compañeros eleva la competitividad?

Yo creo que competitividad hay en todos los ámbitos del deporte. Tanto aquí como en la selección, pero sí que es verdad que allí hay muy buen rollo desde el primer día, tanto con los que no habíamos ido nunca como los que son habituales. Ellos mismos te acogen de una manera espectacular y eso se agradece.

¿Cómo ha sido el trato con José Lana, técnico de la Selección Española sub19?

Muy bien con él. Es una persona bastante tranquila. El modelo es idéntico al de la absoluta. En todas las inferiores de España se trabaja igual, porque en el caso de que luego un futbolista tenga que llegar arriba te lo tienen que inculcar desde el principio.

¿Sabéis cuándo es lo próximo?

Dijeron que, en principio, ya no iba a haber más hasta finales de junio. En esas fechas darán una lista más larga de la que se presente para el Europeo, pero para hacer una concentración en Alicante también. De ahí ya sacarían los jugadores para para el Europeo, que será del 15 al 28 de julio.

Solo te has perdido el entrenamiento del miércoles. ¿Estás preparado para el domingo?

Al ganar tuvimos dos días de descanso y eso se agradece porque llegas y tus compañeros no han hecho un par de entrenamientos más que tú. Con el entrenamiento de ayer, hoy y mañana, no me va a condicionar nada para el partido ante el Betis.

Marcos Peña: "Es un sueño jugar contra los grandes equipos como el Barcelona"

Encima puedes volver a ser titular contra el Real Betis.

Yo siempre entreno de la mejor manera posible, no solo para pelear un puesto de inicio, sino también para poder mejorar. El míster será el que decida.

¿Cómo te imaginas el ambiente del Benito Villamarín?

Es un estadio increíble, de los mejores de la competición y en los que siempre hay un gran ambiente. Espero poder disfrutarlo.

Jugáis mejor en casa, pero las victorias están llegando a domicilio. ¿Cómo se explica esta circunstancia?

Lo de esta temporada es difícil de explicar porque ha habido muchos partidos, no solo fuera de casa, sino como local, en los que hemos merecido ganar. De este tema se ha hablado ya todo. No se puede decir mucho más al respecto.

¿Te ha dicho algo Pepe Mel sobre tu actuación en Vallecas?

No, lo que nos ha comentado lo ha dicho también públicamente. Sobre todo, el míster ha felicitado al equipo por la victoria. El Estadio de Vallecas es un campo bastante complicado, que aprietan, y el Rayo es un equipo intenso contra el que supimos sufrir y conseguir el triunfo.

¿Jugar contra el Barcelona sería la guinda de tu temporada?

Sería jugar contra los mejores jugadores del mundo y esto siempre te genera ilusión. También es un sueño jugar frente a todos los equipos grandes de LaLiga.