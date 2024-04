Pepe Mel: "Espero haber aprendido la lección tras el partido de Osasuna"

El técnico madrileño repasó en la sala de prensa del Power Horse Stadium la última hora del cuadro almeriense antes de recibir al Villarreal. Con la baja de Édgar González, el entrenador aseguró que "no ha pasado el examen para estar mañana". En el otro lado de la moneda, Marezi regresa vuelve a la convocatoria y "es una opción más" para el partido. Sobre la más que posible salida de Baba, Pepe Mel confirma que "es normal que el jugador y el club estén trabajando en un futuro".

Lesión de Édgar: "Édgar tiene unos problemas en la rodilla y no ha pasado el examen para estar mañana contra el Villarreal".

Consecuencias: "Cada baja le hace más débil a un equipo. Te debilita. El Villarreal es un buen equipo con gente con envergadura. Édgar tendrá que ser reemplazado por otro jugador y tendremos que ganar el partido".

Marezi: "Marezi ha podido entrenar bien y es importante para nosotros que esté. Es una opción más".

El partido: "Nuestro examen mañana es el mismo. Tenemos que refrendar la victoria en Gran Canaria mañana. El aficionado necesita un triunfo del equipo, es un debe de los jugadores y del cuerpo técnico".

Salida de Baba: "Es normal que Baba y el club estén trabajando en un futuro, pero yo me centro en el presente. Es un jugador que nos puede ayudar en muchas facetas del juego, más con la faceta de Édgar".

Competir: "No nos debemos confiar tras el empate en San Sebastián. Espero haber aprendido esa lección y competir contra un equipo de competiciones europeas. Tenemos que dar la cara y darle valor al rival, pero sobre todo mantener la confianza".

Continuidad: "No quiero hablar más de mi continuidad. He venido a hacer un buen trabajo para que el final de liga ha sido bueno. Esa es mi función. Quiero ganar los siete partidos que quedan". No quiero prolongar más este tema en el tiempo. Solo depende de mí ganar al Villarreal y controlar todas las facetas que tiene un entrenador. Todo lo demás llegará en su momento".

"Embarba es capitán y estandarte"

Dani Parejo: "Me he enfrentado a Dani Parejo mil veces. Yo entrené al Coslada y él es de allí. El Villarreal no solo se estructura en torno a su figura. Tenemos que tener cuidado con todos los rivales. Estoy insistiendo en que el Almería tenga una identidad propia. Eso es lo que espero".

Nueve: "En Gran Canaria tenía claro que el nueve tenía que ser Baptistao. Contra Osasuna preferí utilizar a Marezi. El Villarreal es completamente diferente, por lo que buscaremos otras alternativas para este partido. Estoy muy contento con la gente de arriba".

Embarba: "Cuando Adri Embarba está bien, se le nota. Ve fácil el desmarque, el último pase, contagia al resto para presionar. Tenerlo como capitán y estandarte es un poco la extensión que uno quiere como entrenador".

Arribas: "Arribas tenía problemas la pasada semana, pero ahora está bien y tiene mucho que decir para este encuentro".

Personalidad: "El dinero en el fútbol hay que tenerlo en el campo, no en el banco. Cuando el entrenador marca una táctica, los jugadores se lo acaban creyendo. Ese es el sello de un equipo. Si como entrenador no consigues que el jugador dé el 100%, es un fracaso del entrenador, obviamente".

Aspecto físico: "Todos los equipos van con la luz roja encendida a estas alturas. Después de diez meses de competición, hay que saber manejar al futbolista. Es duro afrontar esta recta final".