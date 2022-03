Rubi “Hay que aguantar este momento de poca estrella”

Rubi hizo la siguiente valoración del encuentro ante el Lugo. “No puedo estar satisfecho, pero creo que el fútbol nos está quitando mucho ante los méritos hechos. Hay que aguantar este momento de poca estrella y seguir. El Lugo está acostumbrado a vivir al límite del marcador, remonta muchos partidos al final, pero es que ha tenido una efectividad tremenda y ha marcado goles de Primera. No podemos lamentarnos más.

El míster reconoce que no se esperaba perder la ventaja en la segunda parte tal y como se estaba dando el encuentro. "De todo lo que ha pasado, me quedo con lo que nos ha faltado en la primera parte tras el 1-0. Pero es que en la segunda parte hemos salido y jugado muy bien. No veía que el partido se nos fuera porque perdíamos situaciones de ventaja".

Pozo “Sumamos, a ver qué hacen nuestros rivales”

Finalmente, valoró la actuación de Rodrigo Ely. "Ha ido de más a menos como era normal. Ha empezado a tener calambres y lo hemos tenido que cambiar. Satisfecho para ser su primer partido”.