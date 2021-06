Rubi: "Estamos en deuda con la afición, soñábamos con remontar"

Rubi, entrenador del Almería, hizo la siguiente valoración del choque. "Han salido con la idea clara de no dejarnos jugar y en la segunda intentamos y quisimos. El gol que supongo no entró de Samú nos dio el bajón porque empezábamos a animarnos. El rival estuvo con oficio y bien colocado pese a ser joven. Nada que decir".

El míster explicó los cambios tácticos presentados en el partido. "El plan previsto era una línea de cuatro quizá más defensiva pero fresca y arriesgar con el medio campo y Juan Villar, que tiene gol. Si salía bien se lograba eso y si no en la media parte buscábamos profundidad con los laterales".

Francisco, entrenador del Girona "Estoy orgulloso de todo el equipo, de cómo compite, cómo presiona y repliega. De lo contrario sería muy difícil ante equipos como el Almería"

Respecto al futuro, Rubi trabaja con la mirada puesta en seguir en el Almería. "Yo trabajo día a día. Llevo un mes y se entiende que el entrenador es algo responsable, pero son doce meses de trabajo, no solo uno. Tenemos un buen equipo al que si le damos algunos detalles que todos estemos de acuerdo se podrá hacer aún más fuerte, ese es el camino. Nos ha dado para llegar al play off, no para pasar de ronda, pero hay buena base y lucharemos por una plantilla un poco más fuerte".

Finalmente, el catalán quiso agradecer a los aficionados que pusieran todo de su parte. "El recibimiento al estadio ha sido espectacular y también cómo han empujado al equipo. Estamos en deuda con ellos y tristes por no poderles dar la remontada que todos soñábamos. Un diez para ellos y que no se desanimen porque el año que viene volveremos seguro".

Hablan los protagonistas

Balliu apuntó lo siguiente: "Le agradezco a la afición y le digo lo siento, no es que no hayamos dado la cara, pero tampoco hemos conseguido lo que ellos querían. La sensación es de que todo el trabajo de un año, el sufrimiento y las horas metidas se van por diez minutos del partido de ida. Vine para subir al equipo y siento más que nadie que este año íbamos a lograrlo. Al final de temporada estoy seguro de que habrá cambios y no sé qué pasará, pero seguro que se volverá a pelear por subir a Primera".

Samú Costa también atendió a la radio del club. "Pase lo que pase el Almería siempre va a ser mi club y mi amor. Le pido perdón a la afición porque sé que querían que ascendiéramos y lo hice en nombre del equipo. Volveremos más fuertes el año que viene y espero que estén orgullosos de nosotros"