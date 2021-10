Rubi “Tras el descanso no estábamos bien en ataque, pero atrás no sufríamos”

Rubi subía a la rueda de prensa con el mal sabor de boca que le había dejado el empate finalº de Viera. El míster reconocía desde la primera respuesta que el 1-1 les había aguado la noche. "No estoy contento con el punto, ni mucho menos, y más faltando lo poco que faltaba para acabar".

"Hemos hecho una primera parte buenísima. En la segunda no estuvimos cómodos desde el minuto 1 y han ido pasando cosas. Intentamos ayudar al equipo porque veíamos que no estábamos bien con sus pases interiores. En la única situación de gol se nos han ido dos puntos", decía el catalán que seguía analizando el choque: "En la segunda parte no lo hicimos bien en ataque, pero a nivel defensivo no sufrimos nada, la verdad. Sé cómo llegan mis jugadores al final del partido, si los laterales van cansados y a algún jugador el partido se le hace largo, además de las virtudes del rival. El equipo no estaba bien con pelota y había que hacer cambios muy ofensivos o ayudar a los cansados".

El equipo dio un paso atrás en la segunda parte, favorecido también por las lesiones de Ramazani y Robertone tras el descanso. "Para que no hayamos estado bien en ataque en la segunda parte puede ser que haya influido la lesión de Ramazani. Pusimos a Appiah, que es un jugador de velocidad, hombre por hombre. A nivel defensivo hemos estado más que correctos, con Viera bajando atrás a buscar balón. Meto a Carriço y Sousa por su experiencia para ayudarnos, pero para colmo nos meten el gol en la zona que hemos reforzado. Aún así las dos últimas de Curro y Appiah han sido nuestras. Buscaba tapar los pasillos interiores”.

Pepe Mel, entrenador de Las Palmas “Es un punto trabajado y muy merecido”

Precisamente el míster apuntaba que pueden ser de larga duración tras ver cómo se retiraban ambos. "Vamos a esperar a las pruebas que le harán el lunes, pero las sensaciones son malas a nivel muscular. Mínimo son tres o cuatro semanas si se confirma. Ambos [Robertone y Ramazani] han notado un tirón en el isquiotibial".

Hablan los protagonistas

Portillo, autor del gran gol del 1-0, indicó que “como se dio el partido creo que en la primera mitad fuimos bastante superiores y pudimos irnos con una ventaja más grande, pero el rival también juega y la sensación es agridulce, pero seguimos sumando y sin perder en casa. El míster quien manda y decide y tenemos que aceptarlo. En la segunda mitad nos han quitado la pelota y nos han metido atrás. Ha decidido ese cambio y no pasa nada, es momento de estar juntos, no pasa nada por empatar un partido. Por mi gol muy contento, es un rechace y hago el último recurso que me quedaba salvando al portero”.

Por su parte, el lesionado Robertone dijo que "se hizo un buen trabajo aunque no pudo aguantarse el resultado. Hay que estar tranquilos, se sigue sumando y estamos arriba, seguiremos luchando. Ya tengo ganas de jugar el próximo partido, aunque no sé si voy a poder. El equipo se quedó con bronca y vamos a tener revancha rápido. En la falta sentí un pinchazo en el isquio, intenté caminar pero no podía y decidí salir. El equipo hizo buen trabajo y hay que mirar adelante”.