Rubi: "No hay que volver a cometer errores groseros"

El técnico de la Unión Deportiva Almería atendía este jueves a los medios en la rueda de prensa previa a la cuarta jornada de competición, en la que los rojiblancos se medirán el sábado a las 21:00 horas en el Mediterráneo al Málaga CF. "No hay duda de que queremos volver a la senda de las victorias, a ningún equipo le gusta perder y nosotros salimos muy afectados de la derrota de la pasada semana", afirma Rubi sobre el tropiezo de su equipo por 2-1 en Lezama. No cree que la imagen ante el Amorebieta fuese tan mala, "te quedas con un jugador menos muy pronto y el equipo hizo un esfuerzo para intentar sacar el partido, pero ya hay que olvidarlo. Cometimos errores groseros que no hay que volver a cometer".

Centrado ya en el siguiente compromiso liguero, comenta sobre el cuadro malagueño que "tiene mucha calidad, es un equipo que presiona muy fuerte, que está encima del rival. No podemos salir al partido pensando que lo vamos a ganar una vez más sin disputar esos duelos. Hicieron un partido muy bueno la semana pasada, remontaron un 2-0 en Ibiza, que no es fácil. Nos viene otro equipo importante de la categoría y tenemos que hacerlo muy bien". Sobre Sekou, ex de la UDA, asegura que le tiene "mucho respeto", lo tuvo a sus órdenes durante una pretemporada en Valladolid y "como te relajes te puede pasar por encima".

El técnico prefiere no dar detalles sobre el estado de los jugadores que están actualmente en la enfermería rojiblanca

En relación al cierre del mercado, Rubi afirma que "los jugadores que tiene el Almería para mí son los mejores, eso no quita que les vamos a hacer sudar sangre para que lo demuestren. Me hubiera gustado traer a algún que otro jugador más, pero no ha podido ser. Estoy contento, hay buen equipo y hemos vuelto a acertar con las personas, futbolísticamente ya veremos a final de temporada". Además, el entrenador rojiblanco aprovechaba para desear suerte a Maras y Juan Ibiza en sus nuevos equipos. Reconoce que "lo que se buscaba en cuento a posiciones se ha cumplido y estoy contento de que hayamos subido un poco la media de edad, la función de Carriço va a ser importante". Por último, hizo un guiño a la cantera: "Estaremos atentos porque en la cantera hay jugadores muy interesantes".

El catalán no quiere que la derrota en tierras vascas afecte a la confianza del grupo y espera que el Mediterráneo esté arropando al equipo en todo momento: "La afición con 4.000 personas nos ayudó mucho ante el Oviedo, imagínate con 8.000. Hay que generar unión, que nos ayuden y que disfruten. No hay posibilidad de conseguir metas altas sin la afición de nuestro lado".