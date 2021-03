Samú Costa no se calza las botas

José Gomes sabe que tiene la baja segura de Umar Sadiq para el choque de este domingo en Ponferrada y confía en que sea la única. El luso está tranquilo pese a que en el entrenamiento de esta mañana no han podido saltar al terreno de juego ni Alex Centelles ni Samú Costa, el primero con un problema en el tobillo y el segundo con sobrecarga muscular.

No existe preocupación con el centrocampista, puesto que ha realizado trabajo alternativo en el gimnasio sin mayores problemas. Sin embargo, los servicios médicos prefieren ser precavidos y no arriesgar, puesto que una sobrecarga se va con descanso y no es conveniente forzar la máquina. En principio, Costa debe de estar para El Toralín. Centelles estuvo tratándose con los fisios de su articulación dañada y su inclusión en la convocatoria dependerá de cómo marche esa dolencia.

El que seguro que no estará será Sadiq, sancionado, y con permiso esta mañana para realizar diferentes temas burocráticos de cara al viaje con su selección para jugar diferentes compromisos internacionales. El ariete no saltó con sus compañeros al anexo, sin embargo realizó trabajo sobre el césped cuando regresó tras solucionar el papeleo.