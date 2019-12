Scarpa, otro nombre a la palestra

El medio brasileño Globoesporte.com colgó anoche una información en la que asegura que el Almería quiere al centrocampista Gustavo Scarpa. "El Almería ha presentado una oferta de 5 millones de euros más bonificaciones", asegura la información, que cree que rechazará el Palmeiras: "La cantidad se considera baja y es improbable que se produzca el fichaje. Pero existe la posibilidad de que se incremente la oferta".

Scarpa es un centrocampista ofensivo del Palmeiras brasileño y se ha convertido en uno de los jugadores con más futuro del país carioca. El jugador quiere dar el salto a Europa y le gusta la oportunidad que se le ha presentado, aunque su club espera sacar bastante más dinero.

Almería faz proposta de R$ 22 milhões por Gustavo Scarpa, do Palmeiras Clube espanhol está sob comando do saudita Turki Al-Sheikh, ex-dono do Pyramids, do Egito https://t.co/pJ7b5f39A9 pic.twitter.com/NKapsTTLLV