Sivera: "La UDA va como un tiro a conseguir su objetivo"

Horas después de la victoria ante el Oviedo, fue el momento para la presentación del portero Antonio Sivera. "Llego con la idea de aportar día a día para cumplir el sueño del Almería. Creo que podemos conseguir el objetivo. El Almería va como un tiro para conseguir su objetivo, pero no tenemos que pensar más allá del partido ante el Extremadura", asegura el futbolista, que contó con los consejos del exrojiblanco Luis Rioja para decantarse por fichar por los indálicos.

Posteriormente tomó la palabra Mohamed El Assy, que informó que todavía no tienen la comunicación oficial del límite presupuestario. "Todavía no hemos recibido nada oficial. Hemos vendido a dos jugadores [Sekou y Gaspar], que serán evaluados por LaLiga y nos informarán del presupuesto", aunque no quiso dar los nombres de las ventas, sólo de uno del filial, que también se va a marchar próximamente: "Dentro de los que van a salir, también hay jugadores del filial. Uno de ellos es Aliyu".

"Van a salir cuatro jugadores a cuatro países diferentes. Hemos realizado dos fichajes y también vamos a reforzar la línea de ataque. El número de incorporaciones serán dos o tres más", apuntaba El Assy, que terminó hablando de la situación de Turki Al Sheikh: "La situación de Turki ahora es buena, será operado la semana que viene. Está bajo la supervisión de los doctores y esperamos que todo vaya muy bien".