Victoria con gol de Sadiq y vuelta a Almería (1-0)

La Unión Deportiva Almería se impuso al Betis Deportivo en la matinal de este domingo y cerró su período de preparación con un total de cinco victorias (Pulpileño 4-0, Águilas 0-1, Cádiz 2-1, Real Betis 2-1, Real Betis B 1-0), un empate (Málaga 1-1) y solamente una derrota (Benfica 2-1), números muy positivos a los que hay que unir además las buenas sensaciones que han dejado los rojiblancos a lo largo de estas últimas semanas.

Con su segunda nueva equipación, el conjunto almeriense encaraba su último amistoso de pretemporada, un choque con el que cerraba, tras once días, el stage en tierras malagueñas para poner rumbo de nuevo a Almería y centrarse ya totalmente en el partido ante el Cartagena. Rubi alineó el sigiente once: Fernando, Aitor Buñuel, Chumi, Iván Martos, Akieme, De la Hoz, Robertone, Arnau Puigmal, Appiah, Portillo y Sadiq. Como en contiendas veraniegas anteriores, la UDA estuvo muy bien posicionada, sólida y tratando de dominar ante un filial bético de Primera RFEF que fue valiente y mostró una propuesta de juego más que interesante. En los primeros veinte minutos, cada equipo se apuntó una ocasión de gol, pero el marcador no se inauguró hasta el 26', cuando Sadiq se aprovechó de un despiste defensivo verdiblanco para hacer el 1-0 y acumular su tercer tanto de la pretemporada, uno menos que su compañero Lazo. Con la diana del nigeriano se confirmaba que el Almería terminaba la pretemporada habiendo marcado gol en todos los envites jugados. Con la victoria momentánea se marcharon los rojiblancos al descanso.

Para la segunda parte, un equipo totalmente nuevo de Rubi. El técnico dejaba claro que va a apurar hasta el último momento para decidirse por los jugadores que serán titulares el próximo día 16 en el debut liguero. Entraron Makaridze, Centelles, Nieto, Maras, Ibiza, Samú Costa, Curro, Robles, Lazo, Ramazani y Caballero. Con estos futbolistas sobre el terreno de juego, el Almería se mostró más vertical, teniendo en cuenta que también ganó comodidad, tanto con balón como sin balón. Bajo ese control del partido, rozó el segundo en una jugada a balón parado cuando corría el minuto 75'. Marc tuvo que lucirse bajo palos, volar y meter una manopla salvadora para evitar que un buen lanzamiento de falta de Lazo entrara en la meta bética. En los últimos minutos, Rubi dio entrada junto a Dani Albiar y Puñal, al único jugador que aún no había jugado en toda la pretemporada, al también canterano Gutiérrez. Y uno de ellos, Puñal, salvó al equipo rojiblanco en el 88' de encajar el 1-1 tras un mal despeje de Makaridze. Apretó, y mucho, el Betis Deportivo en los últimos instantes, pero aguantó el Almería y pudo cerrar su stage con un nuevo triunfo.