La Unión Deportiva Almería volvió a sacar los colores a otro Primera División pocos días después de imponerse el domingo al Cádiz (2-1). Victoria sobre el Real Betis que los rojiblancos brindaron como mejor regalo de cumpleaños para su presidente Turki Al-Sheikh, que cumplía 40 años, y que dedicaron a Marcos Mohedano, peñista rojiblanco de 12 años de edad que fallecía el lunes mientras jugaba al fútbol en Huécija.

Los rojiblancos afrontaban su test más exigente de la pretemporada. Tanto por la entidad del rival, de Primera y con el billete para participar en Europa, como por la cercanía del comienzo de la competición y lo que eso supone. Eso se notó en el once de Pellegrini, con jugadores top como Canales, Tello o Borja Iglesias, pero también por parte almeriense. Rubi ya empieza a perfilar el equipo que podría saltar de inicio en Cartagonova y alineó a Makaridze, Buñuel, Maras, Ibiza, Centelles, Robertone, Lazo, Curro, Samú, Ramazani y Sadiq. Y como frente al Cádiz, la UDA mostró un gran orden en la medular y pronto sacó a relucir la que será su seña de identidad este curso, la seguridad. En ataque, que también gana enteros, Lazo hizo un centro al corazón del área en su primer acercamiento en el minuto 2 que Calderón tuvo que mandar a córner para evitar el remate de Ramazani, que en el 10' sería protagonista en el 1-0. Conducción perfecta a la contra del belga, que se la dejó a Sadiq para que el nigeriano, con una gran definición, diese al Almería el gol que ya se estaba mereciendo.

El regalo del plantel a Turki desde Marbella por su 40 cumpleaños “¡Happy Birthday, Turki Al-Sheikh!”. Con este mensaje felicitaban los miembros de la plantilla de la Unión Deportiva Almería desde el césped del Marbella Football Center, poco antes de comenzar el entrenamiento matinal, al propietario de la entidad. El saudí cumplía ayer miércoles 40 años y el equipo quiso mandarle un vídeo de felicitación que posteriormente se colgó en Twitter: https://twitter.com/U_D_Almeria/status/1422865626318704640

Los de Rubi parecían tener el duelo controlado, pero aún hay mucho que mejorar y en estos envites veraniegos es necesario señalar con color rojo los errores más importantes y empezar a solucionarlos. Uno muy claro cometió el Almería y lo pagó. Jugada mal trenzada de los rojiblancos, el balón llegó a Samú Costa, que se duerme en los laureles ante la presión bética y acaba perdiendo el esférico en una zona muy peligrosa. La estirada de Makaridze al disparo de Rober no sirvió para evitar el 1-1 en 18'. El empate no cambió la idea del Almería, que cada vez que tenía el balón lo tenía muy claro: buscar la portería bética. En esa labor, Ramazani fue un quebradero de cabeza para los verdiblancos, que no sabían como frenar al belga. Ya también Sadiq, al que en el 30' le cayó un balón del cielo, mostró su gran zancada y volvía a definir de una forma extraordinaria ante Silva para hacer el 2-1. Letal el nigeriano, que ya firmaba su primer doblete para una UDA muy ordenada y explosiva en ataque que se marchó al descanso con ventaja y prácticamente sin sufrir. Solo un disparo de Tello en el 45' que salvó una manopla de Makaridze.

El técnico bético, pese a los cambios que introdujo en la segunda parte, que le hicieron tener algo más la pelota, no veía a su equipo creando demasiado peligro. Y eso que entraron al campo jugadores como Guardado y Fekir, que obligaban a ser más contundente en las marcas a una UD Almería que se mantuvo ordenado con varias sustituciones. Saltaron Fernando, Martos, De la Hoz, Akieme, Arna, Chumi y Portillo y algo más tarde Appiah, buscando un poco de frescura en banda. No perdió su posición el equipo rojiblanco, jugó con cierta comodidad y no bajó los brazos en la recta final para quedarse con un triunfo que no le da tres puntos, pero sí una gran confianza e impulso para llegar con fuerza a las puertas del campeonato liguero. El domingo, ante el filial bético, último amistoso para una UDA que se despedirá de Marbella.