Gran victoria de una Unión Deportiva Almería que mostró orden, criterio e iniciativa ante un rival de Primera División. Arnau (15') y Lazo (64') firmaron los goles ante el Cádiz para un cuadro rojiblanco que cada duelo de pretemporada que disputa mejora su versión del anterior, algo clave para llegar en las mejores condiciones posibles al arranque de la competición.

Los rojiblancos, que un día antes empataron y dejaron buenas sensaciones ante el Málaga (1-1) sabían que tenían que darlo todo si querían quedarse con un buen resultado ante un cuadro gaditano que ya cerraba con este duelo su stage en Marbella. Independientemente al resultado, en este quinto compromiso veraniego la exigencia de Rubi, que cada vez debe mirarlo todo más con lupa, no podía ser otra que la de ver a los suyos demostrar sobre el césped que los conceptos empiezan a estar cada vez más claros, teniendo en cuenta que solamente restan dos semanas para el comienzo del campeonato liguero.

Con un once distinto al del sábado, el Almería volvió a estar muy bien plantado desde el inicio, llevó la iniciativa y reforzó su faceta de cuadro ordenado que va camino de ser su gran fuerte de cara a la campaña 2021-2022. Los rojiblancos, muy seguros y rocosos en defensa y en la medular, empezaron a apretar en ataque. En el 8', la primera ocasión llegó de las botas de Sadiq, en un disparo que buscaba la escuadra izquierda, pero se marchó alto. Tres minutos más tarde no falló el nigerano, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Lo buscaba el atacante rojiblanco, que en el 15' fabricó la jugada que supuso el 1-0. Cedió el africano la pelota desde el lateral a Portillo al corazón del área y éste asiste a Arnau, que se incorporaba al ataque para estrenarse como goleador.

La UDA, con Lazo aportando movilidad al equipo en el centro del campo, mostraba muy buenos argumentos ante un rival al que le costaba generar peligro. Perea trató de sorprender con un potente disparo lejano en el 27'. Makaridze, pese a que el balón se envenenó, estuvo muy atento por bajo y evitó el 1-1 de los de Cervera, que no encontraban a Choco Lozano, totalmente anulado hasta el momento por la retaguardia almeriense, con un contundente De la Hoz. Por delante en el tanteador y con sensaciones muy positivas acababa la primera mitad para los almerienses.

El siguiente compromiso veraniego de los rojiblancos será el miércoles 4 ante el Real Betis en el Nuevo Mirador de Algeciras (19:00)

El Cádiz salió más fuerte en la segunda mitad. La entrada de Álvaro Negredo, ex de la UD Almería, supuso más pólvora para un equipo cadista que se quedó con Lozano en banda izquierda, generando dos acercamientos peligrosos en los primeros cuarenta segundos. La presión era fortísima, pero los rojiblancos supieron contener y deshacerse de la misma en un choque que estaba siendo de ida y vuelta, con más ritmo que el primer período. Pese al arranque amarillo, el Almería dominaba. Sadiq anotó a su lista particular una nueva ocasión en el 59', tras una buena jugada rojiblanca al primer toque que acabó con un disparo que se marchó fuera. Gran partido del nigeriano, que no cesaba en su empeño de tocar a la puerta del gol.

Lo estaba mereciendo más la UDA y el premio a la insistencia rojiblanca llegó con una auténtica obra de arte de Lazo, que en el 64' quitó con un derechazo las telarañas de la escuadra de la meta cadista. Cuarto tanto para el pichichi de la pretemporada, para el jugador que más está destacando en un Almería en el que entraron Samú y Ramazani tras el 2-0. El belga falló un mano a mano en el 78' cuando se cantaba el 3-0, pero el cancerbero amarillo estuvo sublime. La contienda llegó a su recta final aún con el dominio de un conjunto almeriense que solo tuvo un despiste en el tiempo de descuento y lo pagó encajando el 2-1, obra de Osmajic (91').