El pasado curso, Iván Martos salió cedido por primera vez de una UD Almería a la que llegó en edad de juvenil. Tras un curso en el Rayo Vallecano, el defensor catalán ha regresado al plantel rojiblanco con un ascenso a Primera y muchas ganas de quedarse en el once de Rubí, que le tantea como central. “No es algo nuevo para mí, otros años he jugado algunos partidos de central y me siento cómodo ahí y en el lateral. Siempre estoy a disposición del entrenador y del equipo en lugar que sea”, asegura el lateral izquierdo de 24 años de edad.

La prioridad de Martos es quedarse y recalca que “siempre he dicho que esta es mi casa y como aquí en ningún sitio. Después de un año fuera vengo como mejor jugador y mejor persona, creo que he crecido bastante y espero que hagamos un buen año”. Sobre su año en Madrid, donde ha reforzado su faceta de liderazgo, admite que “aunque no haya sido un año bueno en cuanto a minutos de juego, he crecido mucho tanto dentro como fuera del campo. Vuelvo como mejor futbolista”.

Ha tenido la suerte de vivir un trabajado ascenso a Primera, algo que le ha hecho ganar galones. “Me tocó vivirlo y es algo muy bonito, así que espero aportar ese punto de experiencia y ayudar al equipo a lograrlo este año”, afirma Martos, que hace hincapié en que “en Segunda es clave ser fuerte en defensa”.

Sobre la pretemporada, tiene claro que “nos queda mucho por crecer aún, pero poco se ve la identidad de este equipo que no renuncia a nada, que quiere ser protagonista con o sin balón”. También destaca el buen grupo que se está creando en la plantilla rojiblanca, muy unido. “Tenemos muchas horas en las que estamos juntos y ojalá la gente viera de verdad lo que es este grupo, eso luego se notará en el campo”, asegura.