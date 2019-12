Vizcaíno: "En Almería me dijeron que el club que Turki quería comprar era el Cádiz"

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, informa en una entrevista concedida a Diario de Cádiz, que Turki Al Sheikh se interesó en su club cuando el saudí llegó a España dispuesto a invertir. "Cuando fuimos a jugar Almería, el director general almeriense me dijo que el club que quería el jeque era el Cádiz pero que no había podido contactar conmigo. Ese día, el director general (supuestamente Mohamed El Assy) firmó con el alcalde de Almería la cesión del estadio y le dijo al alcalde que el club que querían era el Cádiz", asegura al rotatito del Grupo Joly.

También deja claro que los petrodólares no son su pasión. "Respetando lo que hace el jeque del Almería, un modelo así no me gusta. Me gusta algo más parecido a lo del Mallorca, con potencial a largo plazo".

De esta manera, parece claro que Turki tanteó a varios clubes (también se ha hablado del Granada, por ejemplo), hasta que se reunió con Alfonso García y decidió hacerse con la Unión Deportiva Almería.