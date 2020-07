El Zaragoza puede perder a su goleador Luis Suárez

Todavía no hay fechas para la disputa del play off y cada vez hay más problemas para su disputa. En esta ocasión, el Almería no está involucrado. Se trata del Zaragoza, que también se vio afectado hace unos días por el coronavirus pero que quedó en un caso aislado, y que ahora puede perder a su máximo goleador para la disputa de la promoción.

Luis Suárez estaba cedido por el conjunto inglés hasta el 5 de agosto y no quiere prorrogar su préstamo. Se trata sin duda de un importante traspiés para el play off para los de Víctor Fernández, puesto que el colombiano comandaba el ataque maño.

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, ha lamentado que la renuncia del Watford a prorrogar la cesión del delantero colombiano Luis Suárez "supone un atentado contra la integridad de la competición" y ha manifestado que le parece "incomprensible que a estas alturas no se hayan adoptado las medidas oportunas para garantizar la finalización de la competición".

Comparecencia del Presidente del #RealZaragoza Christian Lapetrahttps://t.co/euOczhUKfP — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 31, 2020

El presidente subrayó que "a día de hoy" aún no conocen "ni la fecha de la disputa del 'playoff' ni el rival" al que se enfrentarán. "Pero el Real Zaragoza se ve ya hoy perjudicado. Consideramos incomprensible que a estas alturas no se hayan adoptado las medidas oportunas para garantizar la finalización de la competición. Queremos jugar, queremos ganarnos el ascenso en el 'playoff', pero queremos hacerlo en igualdad de condiciones y con todas las garantías", reclamó.