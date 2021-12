“Es el acto más importante que realiza Aficiones Unidas”

Tenía entre ceja y ceja traerse el Congreso Nacional de Peñas a Almería y lo ha conseguido. Mónica es rojiblanca, es carismática, es alegre, es la reina de la fiesta cuando toca, es deportista, pero ante todo es una trabajadora nata. Por eso, que la organización del evento esté bajo su responsabilidad es sinónimo de éxito.

–La veo ajetreada, sin parar de organizar aunque queden seis meses.

–Nos queda llevar a cabo el proyecto realizado. Dices que faltan meses, no, no. Ahora tiene que inscribirse la gente, repartir las plazas por federaciones, concretar las reservas..., tenemos mucho trabajo por delante. Cualquier pequeño detalle que no se haga bien puede ser un fracaso.

–Imagino que no está sola.

–Detrás mía hay un grupo que me está facilitando mucho las cosas. Creo que lo más complicado es la organización hotelera y el traslado de los congresistas en autocar, y en eso nos está ayudando Isa del Pino. Está realizando un labor soberbia y se lo agradezco muchísimo.

"Los presidentes de otras federaciones me dicen que están deseando venir a ver el estadio cuando esté acabado"

–¿Es el evento de más calado que ha llevado a cabo la Federación de Peñas de la UDA?

–Es el más importante de los que cada año organiza Aficiones Unidas. Somos una federación pequeña, con más o menos problemas en nuestra existencia, pero ahora somos treinta peñas con ilusión, con ganas, con un equipo que está peleando por el ascenso... Creo que va a ser uno de los actos más importantes que tengamos como Federación de Peñas de la UDA.

–Hay que remar todos a favor.

–Todos, desde peñistas a ciudadanos, pasando por los políticos y los comercios. Quiero agradecer a los pequeños comerciantes, a los de barrio, que están aportando su grano de arena. Económicamente se necesita mucho dinero porque habrá actividades muy destacadas en el congreso.

–¿Cómo está la salud de la federación?

–Muy bien gracias a Dios. El club no reconoce a ninguna peña si no se federa, eso es un punto a favor para que todos vayamos a una. La buena actitud de todos los peñistas nos hace cada vez más fuertes.

–Están empezando a viajar nuevamente.

–A Fuenlabrada fuimos un autocar de sesenta y tres personas y era todo juventud. Nosotros estamos hechos a viajar, yo tengo mi gente de siempre, pero me sorprendió ver que los jóvenes se estén animando y se sumen. Fue muy grande.

–¿Son los viajes iguales a los de antes o la covid lo cambia todo?

–Vamos con mascarillas, no puede abrazar a aficionados con los que antes hacías de todo, los niños pequeños no comen en el autocar... Es una etapa con la que tenemos que convivir.

"Cuando vas al estadio y ves a la gente hacer la ola, te vienes arriba. Estamos viviendo un sueño"

–Imagino que echaba de menos volver a viajar.

–El primer viaje que hicimos fue a Ibiza y ya no me acordaba de los líos de los aeropuertos, prisas, tarjetas de embarque... A Fuenlabrada nos ocurrió lo mismo: me faltaba sitio por un lado, me sobraba por otro... Ese caos es también entrañable.

–Al equipo le van las cosas bien.

–Parece que estamos ya en Primera. Cuando vas al estadio y ves a la gente hacer la ola, te vienes arriba. Estamos viviendo un sueño.

–El sueño sería completo si organizan el congreso con el Almería en Primera.

–Imagínate. Muy mal tendríamos que hacer las cosas para no ascender, viendo los números y la trayectoria del equipo. Creo que va a ser un 2022 muy positivo.

–¿Cómo es la relación con Turki y sus directivos?

–Muy bien, los tenemos para todo.

–El nuevo estadio tiene buena pinta.

–Ahora que hablo con los presidentes de otras federaciones me dicen que están deseando venir a ver el estadio cuando esté acabado. Antes el Almería no sonaba para nada, todo lo contrario a ahora.

–¿Y cómo lo lleva en su cargo?

–Siempre he estado involucrada en el tema de la afición. Es cierto que ahora mi cabeza es la visible, pero es algo que hago desde hace muchos años. Mi peña siempre ha estado en la federación y hemos sido muy activos.

"A Fuenlabrada fuimos 63 peñistas y había muchísima juventud. Es algo que me hace ilusión”

–¿Se siguen creando peñas?

–Sí, cada temporada.

–Le tengo que preguntar por su peña, por Milhojas.

–Somos 280 socios, con muchos niños. Somos una familia y así se lo transmitimos a todo el que entra, queremos que no sólo vean el fútbol, sino que se integren y participen en lo que organizamos.