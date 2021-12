2022: el año peñista de Almería

El 2022 puede y debe de ser un gran año para la Almería futbolística. Por delante, la posibilidad de regresar a Primera División, la ilusión de ver cómo el Estadio de los Juegos Mediterráneos se convierte en un cinco estrellas, la realidad de que el Congreso Nacional de Peñas se celebre en la ciudad... Una mezcla de sueños y proyectos que va a hacer de los próximos meses un período de tiempo inolvidable para los amantes del balón.

Si bien un posible ascenso (mejor ponerlo en condicional no lo vayamos a gafar) y el fin de las obras del Mediterráneo no tiene fechas, el gran proyecto auspicado por Mónica Ruiz, presidenta de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Almería, ya se sabe cuándo se va a celebrar. Alrededor de setecientos peñistas de todos los equipos españoles que pertenecen a Aficiones Unidas se darán cita en la provincia almeriense los días 24, 25 y 26 de junio. Justo en la resaca de San Juan, que seguro que algún aficionado de otro equipo aprovecha para vivirlo in situ en alguna de las maravillosas playas de nuestra costa.

Habrá bufandas rojiblancas, azulgranas, verdiblancas, blancas, amarillas... Todos los colores unidos en paz y armonía, como manda el deporte, siempre respetando el momento sanitario de esos meses de comienzo de verano. “Es un evento futbolístico, donde de lo que menos se habla es de fútbol. Nos lo pasamos bomba, se hacen amigos para toda la vida”, explica Mónica, animosa presidenta de la Peña Milhojas que no suele faltar los veranos a los congresos, que cada año se celebra en un punto de la geografía nacional.

Tuvo que celebrarse en 2021, pero la edición de 2020 se retrasó por la pandemia

A sus espaldas, Granada, Valladolid, Elche, Madrid y Las Palmas. Precisamente en el viaje a la capital de España en 2019 surgió la idea. “¿Por qué no lo hacemos en Almería?”, se propusieron los peñistas rojiblancos mientras recorrían La Mancha en el autocar. A trabajar en un buen proyecto, a demostrar su carisma ante el resto de las aficiones y a ganar a la propuesta que presentaron de forma conjunta Betis-Sevilla. El congreso debía de haberse celebrado en 2021 en tierras almerienses, pero la pandemia retrasó la edición de Las Palmas y con ella, las siguientes.

Así la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Almería ha confeccionado un cartel de lujo y ha ido sumando instituciones y pequeñas y medianas empresas a su carro. Diputación, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, por supuesto la Unión Deportiva Almería. Todos a una para que como fueron los Juegos Mediterráneos, este congreso sea “el mejor de la historia”.

Junto a las charlas, los cánticos y los intercambios de productos de ambos equipos, los congresistas realizarán visitas made in Almería como son a Cabo de Gata, el poblado del oeste de Tabernas, la Alcabaza, el Mesón Gitano... Serán setecientas personas que se van a albergar en hoteles de la capital y provincia, con el beneficio que ello supone para los hoteles, la hostelería y, cómo no, los negocios humildes.

Por delante aún varios meses para terminar de perfilar unos planes que tienen una pinta magnífica. Hasta entonces, a la Federación de Peñas no le queda otra que seguir animando a su equipo y a sus jugadores para que días antes del evento, haya fiesta en la ciudad. Y es que el colofón sería que el congreso se celebrara con la UDA en Primera.