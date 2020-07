Se jugará, no se jugará, se jugará, no se jugará...

El final de Liga se ha convertido en un circo y en la tarde de ayer sólo se vivió un pase más de lo que comenzó hace justo una semana, con el positivo de varios profesionales del Fuenlabrada antes de la disputa de la última jornada. A falta de que el Comité de Competición acepte la propuesta de LaLiga, todo hace indicar que el Elche sustituirá al conjunto madrileño y será el rival en la eliminatoria ante el Zaragoza. Girona-UDA será la otra.

El domingo por la tarde se vivieron horas de disparos cruzados. En un primer momento, LaLiga emitió un comunicado mediada la tarde en la que agradecía que el Fuenlabrada hubiera dado un paso atrás y rechazara jugar la promoción, que quedaría en manos del Elche. Sin embargo, minutos más tarde, el conjunto azul respondía por el mismo canal de comunicación que no renunciaba a los play off y que pelearía por esa plaza sobre el campo ante el Deportivo, una vez que sus jugadores estuvieran aptos.

Nota aclaratoria. — LaLiga (@LaLiga) July 26, 2020

Los medios trataban de contrastar informaciones, las redes sociales echaban humo y el mundo del fútbol español miraba cariacontecido lo que estaba viviéndose. Un nuevo comunicado de LaLiga sirvió de resumen, a la espera de que sea el Comité de Competición el que haga oficial todo:de las dos posibilidades existentes, esperar a que el Fuenlabrada estuviera disponible o suspender definitivamente el choque ante el Deportivo, escogió la segunda como forma de acabar la jornada, por lo que el Elche disputaría la promoción de ascenso con Zaragoza, Almería y Girona.

Las fechas probables, pero todavía no oficiales, del play off son: 30 de julio/2 de agosto (primera eliminatoria) y 5/8-9 de agosto (segunda)

Así las cosas, todo sigue cogido con pinzas, pero parece que empiezan a aclararse un poco las cosas, siempre que el Comité de Competición no eche más madera al incendio o que Deportivo, Numancia o el propio Fuenlabrada que no pida la cautelar a la justicia ordinaria. Si así ocurriera, los plazos podrían alargarse sine die. Si no, si al final se acepta la propuesta de LaLiga de suspender el Deportivo-Fuenlabrada, en principio esta semana se disputaría la primera eliminatoria por el ascenso.

El Almería vuelve hoy al trabajo

Ante esto, el Almería sabe que tiene por delante las dos semanas definitivas en su pelea por alcanzar la Primera División. Mario Silva aprovechó el parón de estos días para darle descanso a sus jugadores este fin de semana, para que recargaran pilas después de un largo final liguero. La plantilla volverá hoy al trabajo en el anexo pendiente de que se hagan oficiales las fechas para la disputa de la promoción.

Hay que recordar que el Almería acabó la competición en cuarta posición, por lo que en caso de empate en la eliminatoria ante el Girona le valdría el empate para pasar. En la misma situación se encuentra el Zaragoza ante el Elche.