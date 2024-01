El arbitraje del Real Madrid-Almería, una farsa

El arbitraje español en particular y el fútbol patrio en general pueden estar tocados de muerte tras las revelaciones que están produciéndose a raíz del 'atraco' sufrido por la UD Almería el pasado domingo en el Santiago Bernabéu. Esta vez no parece que vaya a bastar con correr un tupido velo sobre el asunto porque las filtraciones de los audios del VAR realizadas por Jijantes están poniendo en jaque a todo el estamento dirigido por Medina Cantalejo, encastillado en el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Las últimas escuchas en hacerse públicas dejan en muy mal lugar la figura de Hernández Hernández, responsable del videorbitraje en dicho partido. Si en los audios oficiales de las jugadas polémicas ya quedaba claro que había condicionado con su actitud proactiva las decisiones de su compañero Hernández Maeso sobre el terreno de juego, las últimas escuchas evidencian que el colegiado extremeño tenía claro que el gol de Vinicius había sido con la mano (hasta en siete ocasiones lo reitera) y su asistente canario le indujo reiteradamente desde la sala VOR a pensar que había golpeado el esférico con el hombro para conseguir el tanto que significaba el 2-2.

No solo eso, sino que en el minuto 1:06 del audio el auxiliar del VAR, Villaseñor Julián (adscrito al colegio catalán según los datos de la hoja oficial de partido facilitada por la LFP), le insta a revisar una toma frontal definitoria que refrendaba la versión del árbitro principal y Hernández Hernández hace caso omiso.

"Árbitro: Todo bien, todo bien, todo bien. VAR: Vamos a ver... gol, ¿qué pita? Auxiliar VAR: Lo ha anulado, creo. Árbitro: Pito mano [1]. VAR: Pita mano [2], vamos a verla. Árbitro: Pito mano [3], para mí es mano [4]. VAR: Despacio, despacito. Árbitro: Para mí es mano [5], no es falta, mano [6]. VAR: ¿Pitas después, pitas después? Árbitro: Sí, sí, sí. VAR: Pitas después, la pelota ya había entrado, ¿verdad? Árbitro: Sí. VAR: Vale, déjame chequearlo un segundito. Auxiliar VAR: Un momentito Fran, vamos a chequearlo, ¿vale? VAR: Punto de contacto, punto de contacto. Vale, la otra inversa puede ser buena. Árbitro: Para mí le da en el brazo [7]. VAR: La otra inversa. Esta es buena. Auxiliar VAR: Danos tiempo Fran, ¿vale? VAR: Continúa, continúa, despacito. No quiero el loop, quiero foto. Para en el punto de contacto. Auxiliar VAR: Estoy pendiente. VAR: Continúa, continúa, ahí hay cabeza y hombro. Continúa, continúa, ahí, uno menos. Vete con la portería derecha. Auxiliar VAR: High behind. VAR: La portería derecha era buena. Aquí está buena, dale uno menos, uno más. Busca el punto de contacto, por favor. Dame otra, inversa derecha puede ser buena. Auxiliar VAR: Antes han puesto una encima de la portería justo que puede venirte bien, no estoy seguro. VAR: Déjame ver el High Behind para que veas que no hay falta en ataque. Mano no hay. Vamos a ver que no haya falta en ataque. Continúa. A ver, falta en ataque no hay, y la mano, Fran, ehhh... le da en el hombro, ¿vale? Te recomiendo un field review para que valores la no mano. La posible no mano (...)".

Las revelaciones no quedan ahí. En otro audio distinto también filtrado a Jijantes y emitido por dicha plataforma puede observarse cómo el árbitro canario evidencia cierto remordimiento tras haber condicionado también el penalti de Kaiky que dio origen al 1-2 de Bellingham e intenta autoconvencerse de que no hubo faltas previas de Rüdiger ni Joselu como evidencian las imágenes y luego han reconocido multitud de compañeros que colaboran con medios de comunicación.

"Árbitro: En el salto estoy de acuerdo con el criterio. Al final están saltando igual en un área y en otra y si no estamos pitando nada no podemos pitarla ahora. VAR: Efectivamente, eso es. Si acaba en gol no lo anularíamos. Por tanto anular el penalti por esa disputa... Para mí no hay falta. Era mi única duda en la acción, le estaba dando vueltas pero es penalti sin dudas. Muy bien mi niño. Árbitro: Yo estoy de acuerdo contigo, voy contigo. VAR: Eso es lo que me tenía a mí incómodo. Auxiliar VAR: No, pero la mano es lo que tú has dicho, si le da en la mano es penalti, cuando me lo has enseñado... VAR: Yo le estaba dando vueltas... Auxiliar VAR: A la falta. VAR: A la posible punibilidad del salto con ese movimiento (...)".

Ahora está por ver si la UD Almería se decide a emprender acciones legales o la Fiscalía entra de oficio a investigar un episodio que conforme se va produndizando en el mismo emerge más turbio.