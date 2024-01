Los audios del VAR evidencian que Hernández Hernández condicionó el arbitraje de Hernández Maeso

Al filo de la medianoche del domingo al lunes DAZN desvelaba el documento que todo el mundo estaba esperando, las conversaciones desde la sala VOR entre Hernández Hernández, encargado del videoarbitraje en el Real Madrid-UD Almería, y su compañero Hernández Maeso, árbitro principal sobre el césped en el duelo que significaba su debut en el Santiago Bernabéu, sobrepasado en todo momento por los acontecimientos.

Hay que partir de la base de que las primeras decisiones del colegiado extremeño in situ no anduvieron muy desencaminadas. No señaló penalti por manos de Kaiky porque no debió verlas, como tampoco vería que Rüdiger se apoya en Édgar para ayudarse en el salto ni que Joselu empuja al propio Kaiky. En la acción del 1-3 deja seguir el juego pese a estar a apenas dos metros de la controvertida acción del manotazo de Lopy sobre Bellingham, que venía forcejeando con el senegalés. Y como colofón había anulado en primera instancia el 2-2 de Vinicius al considerar que se había ayudado del brazo en el remate, acción posteriormente corregida a instancias del VAR.

Lo desasosegante del asunto es que al revisar los testimonios de ambos colegiados para analizar cada una de las acciones polémicas se evidencia cómo Hernández Hernández condiciona a Hernández Maeso para que acabe adoptando su percepción de cada lance en lugar de limitarse a mostrarle asépticamente todos los ángulos posibles y que decida con su propio criterio.

Audio del penalti de Kaiky.

"VAR: Fran, te voy a recomendar un 'on field review' para que valores un posible penalti por manos del defensa del Almería. Árbitro: De acuerdo, voy a verla. VAR: Se la pones en 'super slow' para que él la pueda ver. Árbitro: Vale, estoy delante de la pantalla. VAR: Ahí lo tienes, te lo vamos a poner en 'super slow' para que lo puedas ver, ¿vale? Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Te pongo 'high behind' también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Árbitro: Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado. VAR: Pon la otra. Árbitro: Ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Árbitro: Perfecto".

Audio del 1-3 anulado.

"VAR: Ven a verla, Fran, te recomiendo un 'on field review' por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Vete a la de cortos. Tabla de cortos, 'high close up'. Vete al punto de contacto, un poquito más atrás. Sigue más para atrás, ya ahí le ha impactado, ¿vale? Fran, más para atrás. Ponle un 'loop' ahora. Cambia por favor. Ahí lo tienes, Fran. ¡Dale! Árbitro: Pónmela en dinámica, por favor. VAR: Te muestro el punto de contacto, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque, ¿vale? Árbitro: Sí, efectivamente es el inicio de la app. VAR: Vuelve a la acción. Árbitro: Por lo tanto voy a pitar falta a favor del Real Madrid, anular el gol y amarilla al 6, al jugador del Almería, ¿de acuerdo? Por acción temeraria (casi inaudible) Árbitro: Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado".

Audio del 2-2 concedido a Vinicius.

"VAR: Te recomiendo un 'on field review' para que valores la no mano, la posible no mano. Dame una inversa derecha. Para en el punto de contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho. Árbitro: Perfecto. Vale, lánzamelo. VAR: Ahí la tienes. Vamos a poner la 'super slow'. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque, pero... Árbitro: Para mí falta en ataque no hay. VAR: Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro. Perdón, párala, Fran. Dame 'high behind'. Te pongo 'high behind' también. Vale, un 'frame' más. Después párala en el punto de contacto para que se vea, por favor. Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido, ¿de acuerdo? VAR: Vale, pon la anterior, eso es. Árbitro: Voy a señalar gol, no hay falta".

En esta acción que derivó en el 2-2 las cámaras de DAZN recogieron la reacción de completa impotencia del banquillo indálico mientras Hernández Maeso revisaba las repeticiones en el monitor a pie de campo. "Melero al asistente: Línea, pero si no tiene que ver nada. Es una jugada que o es mano o no es mano. No tiene nada que ver. Pero que no lo tiene que ver. No es interpretación, o es mano o no es mano. Garitano: Hace el gesto con la mano y todo. Melero al asistente: No tiene nada que ver. Garitano: Es mano clarísima. Inidentificado: No me jodas. Si es falta, encima es falta. Garitano: Le da con la mano, ¡con el gesto y todo! ¡Es mano! Inidentificado: Si es falta y todo. Garitano: ¡Es mano!" (el técnico se echa las manos a la cabeza cuando ve que el árbitro acaba concediendo el gol pese a las evidencias palmarias).

Todo ello obviando una clara agresión de Vinicius a Pozo dentro del área rojiblanca que debió acabar con la expulsión del extremo brasileño y una amarilla perdonada a Carvajal en la celebración del 3-2, donde ve cartulina por quitarse la camiseta pero no por acercarse a la grada a festejarlo con el público. El Real Madrid se queja de otra posible amarilla a Lopy por pisotón sobre Bellingham que podría haber resultado en expulsión del africano al sumarle la cartulina vista por el manotazo sobre el inglés.