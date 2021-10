Sigue en directo el Girona-Almería de liga

Lejos de parecerse a lo ocurrido en los dos últimos veranos, los comienzos de temporada de Girona y Almería no tienen nada que ver. Los locales están a un solo punto de la zona del descenso, con un Míchel que no termina de encontrar la manija de juego de su equipo, mientras que los almerienses pueden colocarse como líderes si son capaces de lograr los tres puntos en Montilivi. No sólo eso, sino que Rubi parece haber dado con la tecla para que los rojiblancos sean un equipo temible en ataque y cada vez menos fallón en defensa.

El Almería lleva diez días sin competir, desde que el 24 de septiembre ganó 3-1 al Tenerife, y le espera un Girona más necesitado y su 'bestia negra' en esas dos últimas fases de ascenso. Rubi y su plantel están centrados en alargar su buena racha, con 5 triunfos en las primeras siete jornadas, si bien sus derrotas han sido a domicilio. En cualquier caso, la última salida a Alcorcón acabó con una goleada a favor (0-4) y buenos momentos de juego.