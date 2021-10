A por la revancha y el liderato

Si bien el Almería le birló al Girona de Rubi un ascenso a Primera División en la 2012-13, en las dos últimas campañas han sido los catalanes los que han impedido a los almerienses plantarse en la final de la promoción de ascenso por un puesto en la máxima categoría. Gomes y Rubi, ahora como técnico almeriense, han comprobado cómo el apetito goleador de Stuani y un Almería desfondado permitían a los gerundenses pasar con solvencia las últimas eliminatorias.

Lejos de parecerse a lo ocurrido en los dos últimos veranos, los comienzos de temporada de Girona y Almería no tienen nada que ver. Los locales están a un solo punto de la zona del descenso, con un Míchel que no termina de encontrar la manija de juego de su equipo, mientras que los almerienses pueden colocarse como líderes si son capaces de lograr los tres puntos en Montilivi. No sólo eso, sino que Rubi parece haber dado con la tecla para que los rojiblancos sean un equipo temible en ataque y cada vez menos fallón en defensa.

El Almería lleva diez días sin competir, desde que el 24 de septiembre ganó 3-1 al Tenerife, y le espera un Girona más necesitado y su 'bestia negra' en esas dos últimas fases de ascenso. Rubi y su plantel están centrados en alargar su buena racha, con 5 triunfos en las primeras siete jornadas, si bien sus derrotas han sido a domicilio. En cualquier caso, la última salida a Alcorcón acabó con una goleada a favor (0-4) y buenos momentos de juego.

Los rojiblancos viajarán este mismo lunes a Gerona con casi toda plantilla disponible, salvo el lateral derecho Aitor Buñuel, lesionado, con lo que podrían reaparecer el central portugués Dani Carriço o el delantero onubense Juan Villar, ausente más de dos meses por problemas físicos.

Aún así, no se aventuran demasiados cambios, aunque el lateral izquierdo Sergio Akieme, que no ha estado en los dos últimos compromisos, podría volver al once tras haberse recuperado de sus molestias y haber dado sensaciones de estar en plena forma.

Con el encuentro de esta jornada ya casi se habrá jugado una quinta parte de la liga, y el Girona sigue estando muy lejos de ser el equipo competitivo y ganador que quiere Míchel. El equipo ha sumado apenas ocho puntos de 21 posibles y solo ha conseguido una victoria en las últimas seis jornadas.

Tras batir al Valladolid (1-0), ante el Oviedo (0-0) volvió a mostrar una vez más sus dificultades para generar ocasiones y para marcar. El Girona solo ha marcado cinco goles en siete duelos. Solo la Real Sociedad B, antepenúltima, y el Alcorcón, último, empeoran sus números anotadores, con cuatro tantos.

Umar Sadiq lleva los mismos goles que todo el equipo catalán: 5

Aun más: los rojiblancos apenas han anotado tres goles en los últimos seis partidos y solo han celebrado uno, y desde los once metros, en los últimos tres encuentros. El Almería lleva ya el triple de goles que el Girona y Umar Sadiq, los mismos que todo el equipo catalán (5).

El conjunto de Míchel, que arrancó la jornada en la 15ª posición, más cerca del descenso que del play-off, domina la posesión de los partidos, pero su control está siendo, hasta hoy, estéril e infructuoso y se muestra inofensivo en ataque, nada amenazante, nada peligroso, nada incisivo.

El defensa David Juncà sigue de baja por lesión, mientras que Jordi Calavera es duda por unas molestias que no le han permitido entrenar durante la semana. Cristhian Stuani, Santi Bueno, Arnau Martínez y/o Samu Sáiz podrían ser las novedades en el once de Míchel, que regresará al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción.